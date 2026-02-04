Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 4 лютого 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог застосував для ударів 72 ракети та 83 керованих авіабомби. Крім того, росіяни використали 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026
Втрати РФ на 4 лютого
- особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб,
- танків – 11 637 (+4) од,
- бойових броньованих – 23 992 (+7) од,
- артилерійських систем – 36 915 (+60) од,
- РСЗВ – 1 634 (+1) од,
- засобів ППО – 1 293 (+1) од,
- літаків – 435 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од,
- крилатих ракет – 4 245 (+40) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 949 (+211) од,
- спеціальної техніки – 4 062 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
