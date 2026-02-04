На кінець минулої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог застосував для ударів 72 ракети та 83 керованих авіабомби. Крім того, росіяни використали 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2904 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 4 лютого 2026

Втрати РФ на 4 лютого

особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб,

танків – 11 637 (+4) од,

бойових броньованих – 23 992 (+7) од,

артилерійських систем – 36 915 (+60) од,

РСЗВ – 1 634 (+1) од,

засобів ППО – 1 293 (+1) од,

літаків – 435 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355) од,

крилатих ракет – 4 245 (+40) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 949 (+211) од,

спеціальної техніки – 4 062 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1442-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.