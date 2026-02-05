Після атаки РФ на Київ у ніч проти 3 лютого Дарницька ТЕЦ, яка була серед основних цілей росіян, зазнала критичних ушкоджень. На її відновлення може піти щонайменше два місяці.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Атака на Дарницьку ТЕЦ: що відомо

Віталій Кличко зауважив, що Дарницька ТЕЦ забезпечувала теплом понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.

– У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання. Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога), – повідомив мер.

Він додав, що влада склала список будинків, яким неможливо подати теплопостачання до відновлення пошкодженої ворогом Дарницької ТЕЦ.

– Місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському – 4. (Окрім тих, які там працювали раніше), – йдеться у заяві Кличка.

За його словами, ще 36 додаткових пунктів обігріву розгорнули співробітники ДСНС у Дарниці та 27 пунктів – у Дніпровському районі.

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

Мер підсумував, що ДТЕК організовує максимально лояльні в нинішній ситуації графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі у Києві понад 1,1 тис. будинків залишаються без опалення.

Джерело : КМДА

