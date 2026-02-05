В Україні на час дії воєнного стану були встановлені ліміти на зняття коштів (відповідно до постанови НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року).

Читайте про обмеження на зняття валюти та готівки в різних банках України у 2026 році — в матеріалі Фактів ICTV.

Які є обмеження на зняття валюти та готівки в Україні у 2026 році

Розгляньмо, скільки можна зняти готівки та валюти у популярних банках України.

Приватбанк

Зняти кошти з валютної картки Приватбанку в Україні у гривневому еквіваленті можна в банкоматі. Для зняття євро або доларів необхідно попередньо замовити необхідну суму та отримати її у відділенні банку.

Обмеження за карткою Приватбанку:

З гривневих рахунків в Україні можна зняти 100 000 грн на день. З валютних рахунків в Україні протягом дня можна зняти 100 000 грн (за межами країни в еквіваленті).

Дізнатися про встановлені ліміти за вашою карткою можна в Приват24, обравши меню Керування.

Монобанк

Валютна карта Монобанку — це платіжна картка Mastercard, яка дає можливість проводити розрахунки в доларах та євро, витрачати кошти на оплату послуг чи товарів в Україні та за кордоном.

На період воєнного часу Монобанк встановив обмеження на зняття валюти, тому в день можна отримати суму, еквівалентну 100 000 грн.

Зняти валюту з картки Монобанку в Україні можна через касу банків-партнерів (Універсал Банк, А-банк, Укргазбанк). У банкоматі отримати готівку у валюті не можна.

Зняття готівки — ліміт у гривні становить 100 000 грн на день (за кордоном — до 12 500 грн на тиждень, з понеділка до неділі).

ПУМБ (Перший український міжнародний банк)

У ПУМБ також діють обмеження на зняття готівки, зокрема — 20 тис. грн на добу.

Зняття валюти — ліміт не повинен перевищувати еквівалент 100 000 грн на день. Знімати готівку з валютних карток банку ПУМБ можна у банкоматах за межами України (у валюті країни), а також в Україні (у гривні).

Зняти готівку з рахунку у національній валюті (гривні) можна в загальному до 100 000 грн.

Зробити це можна:

в банкоматах банку ПУМБ;

в касі банку;

в торгових точках, які надають послугу зняття готівки.

Це може бути — Сільпо, Фора, мережа заправок ОККО тощо. За одну операцію можна отримати до 6 000 грн.

Sensebank

Видавання іноземної валюти в Україні можливе тільки через касу банку.

Обмеження на зняття валюти — еквівалент 100 000 грн на день з одного рахунку (за курсом продажу для карткових операцій).

Максимальна сума готівки для зняття на день в Україні — в касі банку 100 000 грн з одного рахунку, в банкоматах та POS-терміналах ​— в межах денного ліміту картки, але не більше 50 000 грн в день.

Ощадбанк

У 2026 році Ощадбанк встановив ліміт на зняття готівки з карток, зокрема: до 20 тис. грн разово та до 50 тис. грн на день.

Зняти гроші в касі можна в еквіваленті до 100 000 грн на день, проте це не стосується виплат зарплати чи соціальних виплат.

