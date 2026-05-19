Акторку Ґрейсі Кокрейн, яка зіграла Джинні Візлі у першому сезоні нового серіалу про Гаррі Поттера від HBO, замінять у другому сезоні проєкту.

Про це повідомила сама юна акторка та її родина. Причиною назвали “непередбачувані обставини”, через які Кокрейн вирішила залишити шоу після завершення роботи над першим сезоном.

HBO замінить Джинні Візлі у Гаррі Поттері

У заяві родини зазначається, що рішення відмовитися від продовження участі в серіалі було складним.

— Через непередбачувані обставини Ґрейсі ухвалила непросте рішення залишити роль Джинні Візлі в серіалі HBO про Гаррі Поттера після першого сезону. Її час у світі Гаррі Поттера був справді чудовим, і вона дуже вдячна Люсі Біван та всій команді за цей незабутній досвід, — йдеться у повідомленні.

Також у тексті зазначається, що акторка з нетерпінням чекає на нові можливості у майбутньому.

У HBO підтвердили інформацію про заміну акторки та заявили, що підтримують рішення родини.

— Ми підтримуємо рішення Ґрейсі Кокрейн та її родини не повертатися до наступного сезону серіалу HBO про Гаррі Поттера та вдячні їй за роботу над першим сезоном шоу, — зазначили у компанії.

Що відомо про серіал Гаррі Поттер

Робота над першим сезоном серіалу, який адаптує книгу Гаррі Поттер і філософський камінь, нині добігає кінця. Прем’єру запланували на це Різдво.

Раніше HBO офіційно продовжив проєкт на другий сезон. Зйомки нових епізодів мають стартувати восени.

Шоуранеркою серіалу стала Франческа Ґардінер, а режисером кількох епізодів і виконавчим продюсером — Марк Майлод. До команди продюсерів також увійшли авторка книг Джоан Роулінг, Ніл Блер, Рут Кенлі-Леттс і продюсер фільмів про Гаррі Поттера Девід Гейман.

Чому заміна Джинні викликала увагу фанатів

Зміни в акторському складі завжди болісно сприймаються фанатами, особливо коли йдеться про дітей-акторів.

Ґрейсі Кокрейн обрали на роль Джинні серед десятків тисяч претендентів. Сам персонаж має важливе значення для історії, адже в майбутньому стає однією з ключових героїнь франшизи та романтичним інтересом Гаррі Поттера.

У коментарях на сторінці Ґрейсі в Instagram шанувальники жалкують, що їй довелося залишити проєкт HBO, та зичать їй успіхів у майбутньому.

Дехто досі не може повірити, що акторка не зʼявиться у другому сезоні — адаптації книги Гаррі Поттер і таємна кімната, адже саме в ній Джинні Візлі стає однією з центральних героїнь історії навколо щоденника Тома Реддла.

Джерело : Deadline

