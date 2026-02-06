На сьогодні на території Україні зосереджено близько 711–712 тис. російських військовослужбовців. За останні пів року цей показник залишається на стабільно високому рівні, попри спроби ворога наростити сили.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі журналістам 6 лютого.

Сирський про кількість військових РФ в Україні

За словами Сирського, російські війська повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування своєї армії.

На його думку, це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому Росія кожного дня втрачає до 1,1 тис. військовослужбовців, уточнив Сирський.

Варто зазначити, що Росія втратила 1,2 млн солдатів за весь час повномасштабної війни проти України, за підрахунками Генерального штабу. Водночас тільки загиблих російських окупантів з лютого 2022 року 325 тис.

