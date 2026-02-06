Президент Володимир Зеленський назвав незадовільною роботу Повітряних сил ЗСУ в частині регіонів України. Він обговорив з командувачем ПС ЗСУ та міністром оборони, які рішення мають негайно імплементувати для більш ефективного збиття Shahed.

Про це Володимир Зеленський заявив за підсумками щоденного селектора та доповідей щодо ситуації у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також у громадах на прикордонні з Росією та поблизу фронту.

Зеленський про роботу Повітряних сил ЗСУ

За словами глави держави, необхідно імплементувати низку рішень для ефективнішого збиття ударних дронів Shahed, які запускає Росія по території України.

Як розповів Зеленський, були доповіді щодо відновлення енергетики та підтримки людей у Харківській області.

Водночас важка ситуація досі спостерігається в Києві, де понад 1,2 тис. будинків у різних районах залишаються без опалення. Тож президент доручив залучити цифрові інструменти для визначення, аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу.

Керівник компанії Укрзалізниця доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці. За його словами, жодного дня такі удари не припинялися, а протягом цього січня зафіксували ъхнэ суттєве збільшення. Володимир Зеленський подякував усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці.

Міністерство внутрішніх справ України доповіло щодо залучення необхідних сил для відновлення, а також забезпечення роботи пунктів підтримки та обігріву.

Водночас міністр енергетики України Денис Шмигаль доповів Зеленському щодо графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації.

Також премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доповіла президенту щодо виконання урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками. Зеленський зазначив, що ця програма збільшуватиметься.

Президент України подякував усім, хто допомагає зараз нашим людям і громадам.

Фото : Офіс президента

