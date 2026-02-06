Державний департамент США схвалив продаж Україні запасних частин класу IX та супутнього обладнання на суму близько $185 млн. Управління з питань військової допомоги Міноборони США надало необхідну сертифікацію.

Про це йдеться у повідомленні Управління з питань військової допомоги.

Продаж Україні запчастин від США

Запчастини класу IX – це комплекти, вузли та підвузли (ремонтопридатні або неремонтопридатні), необхідні для технічного обслуговування всього обладнання.

В Управлінн наголошують, що Україна звернулася до США з проханням придбати запасні частини класу IX для обслуговування транспортних засобів та систем озброєння, поставлених Америкою. Загальна вартість запчастин становить $185 млн.

– Продаж цих компонентів сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, – наголошують в Управлінні.

Україна має нагальну потребу у запасних частинах для військової техніки, яка активно експлуатується.

Основних підрядників для постачання Україні запчастин визначать із затверджених постачальників.

Опис та вартість у доларах вказані для максимальної оціночної кількості та вартості на основі початкових вимог. Фактична вартість у доларах буде нижчою залежно від остаточних вимог та підписаних угод про продаж.

