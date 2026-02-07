У ніч проти 7 лютого Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні.

Під атакою опинилися громади в різних регіонах, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики, а також цивільні будівлі.

Внаслідок обстрілів зафіксовано поранених і значні руйнування.

Детальніше про наслідки масового обстрілу України 7 лютого – у підбірці Фактів ICTV.

Чим Росія атакувала Україну 7 лютого

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічні війська зафіксували 447 засобів повітряного нападу.

Йдеться про гіперзвукові ракети Циркон, крилаті ракети Х-101 і Калібр, а також велику кількість ударних БпЛА, серед яких переважали дрони типу Shahed.

Запуски ракет здійснювалися з акваторій Чорного та Каспійського морів, а також із тимчасово окупованого Криму.

Безпілотники запускали з території Росії та ТОТ Донеччини, атакуючи Україну хвилями протягом кількох годин.

Основними напрямками удару стали західні та центральні області, зокрема Львівська, Івано-Франківська, Рівненська й Вінницька.

Станом на 10:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 406 повітряних цілей, переважну більшість із яких становили ворожі дрони.

Водночас зафіксовано влучання ракет і безпілотників на десятках локацій, а також падіння уламків у різних регіонах.

Удар по енергетиці: що відомо

Під час нічної атаки Росія зосередила один із головних ударів на енергетичній інфраструктурі України.

Про значні пошкодження повідомили в Укренерго, зазначивши, що через наслідки обстрілів диспетчеру довелося звернутися по аварійну допомогу до Польщі.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що під ударом опинилися ключові елементи енергосистеми — підстанції та магістральні повітряні лінії електропередачі напругою 750 і 330 кВ, які забезпечують баланс і передачу електроенергії між регіонами.

Окрім цього, російські війська поцілили по об’єктах генерації, зокрема Бурштинській та Добротвірській теплоелектростанціях.

Через загрозу стабільності енергосистеми персонал атомних електростанцій був змушений оперативно розвантажити блоки.

Станом на ранок по всій країні запроваджено кілька черг аварійних відключень електроенергії, а в окремих східних і північних регіонах діють спеціальні графіки.

За словами Шмигаля, атака з боку РФ триває, однак енергетики готові розпочати відновлювальні роботи одразу після дозволу безпекової ситуації.

У ДТЕК наголосили, що нинішній удар став уже десятим масованим обстрілом теплоелектростанцій компанії з жовтня 2025 року.

Атака на Вінницьку область 7 лютого: що відомо

Під час масованої повітряної атаки вранці 7 лютого пролунали вибухи у Вінниці та області.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників і швидкісної повітряної цілі у напрямку регіону.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено адмінкорпус аграрного коледжу в Ладижині.

Там зруйнована стіна одного з навчальних корпусів, вибито двері та понад 150 вікон, пошкоджено систему теплопостачання.

Крім того, зазнали ушкоджень ще п’ять будівель, зокрема гуртожитки.

За офіційною інформацією, постраждалих немає.

Атака на Івано-Франківську область 7 лютого: що відомо

Упродовж ночі 7 лютого неодноразово лунали вибух у Бурштині Івано-Франківської області.

В обласній військовій адміністрації підтвердили, що вибухи стали наслідком атаки на енергетичний об’єкт.

Пізніше міністр енергетики уточнив, що йдеться про Бурштинську ТЕС.

В області одночасно застосовано до 4,5 черг графіків погодинних вимкнень електроенергії.

Також зафіксовано пошкодження домогосподарств у Галицькій та Рогатинській громадах.

Інформації про постраждалих не надходило.

Атака на Дніпропетровську область 7 лютого: що відомо

У ніч проти 7 лютого російські війська атакували Дніпро та область ударними безпілотниками.

У самому Дніпрі зафіксовано пошкодження на території комунального підприємства — понівечені будівлі, тролейбуси та інший автотранспорт.

Крім того, під ударами опинилися Петропавлівська, Межівська та Раївська громади Синельниківського району, а також місто Синельникове.

Внаслідок атаки постраждала 68-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджено приватні будинки, будівлю пожежного підрозділу, автомобілі та газогін.

Також Нікопольський район ворог обстріляв з артилерії — під вогнем були Червоногригорівська та Марганецька громади.

Атака на Рівненську область 7 лютого: що відомо

Вибухи у Рівному та області пролунали зранку 7 лютого під час повітряної атаки РФ.

В обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження житлових будинків і об’єктів критичної інфраструктури.

Також зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок у Рівному. На місці працюють екстрені служби.

Загалом унаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

В області зафіксовані знеструмлення та можливі перебої з водопостачанням, водночас інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Атака на Львівську область 7 лютого: що відомо

З ночі до ранку 7 лютого ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Львівщину.

Під ударами опинилися об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір унаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся житловий будинок.

Там же ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури, через що близько 6 тис. мешканців Добротвору залишилися без води та тепла

Загалом у Львівській області без електроенергії понад 600 тис. абонентів.

Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.

Атака на Київську область 7 лютого: що відомо

У Яготині Бориспільського району Київської області внаслідок нічної атаки БпЛА виникла масштабна пожежа на території логістичного складу корпорації Roshen.

Вогонь охопив близько 40 тис. квадратних метрів.

Пожежу вдалося локалізувати, загрози подальшого поширення вогню немає, однак ліквідація наслідків триває.

У Броварському районі також пошкоджено п’ять приватних будинків і чотири автомобілі.

За офіційною інформацією, жертв і постраждалих немає.

В області запроваджено екстрені відключення електроенергії, об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

Атака на Хмельницьку область 7 лютого: що відомо

Цієї ночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку на Хмельниччину.

Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, травмовано чоловіка 1971 року народження — він дістав травму ноги та був госпіталізований, його стан лікарі оцінюють як задовільний.

Також встановлено пошкодження близько 30 вікон у будівлі сільськогосподарського виробничого кооперативу, без травмованих.

Атака на Черкаську область 7 лютого: що відомо

У ніч проти 7 лютого під час повітряної тривоги сили ППО на території Черкаської області збили або подавили одну крилату ракету та сім ворожих БпЛА.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження будівлі одного з аграрних кооперативів — вибито близько 30 вікон.

За попередніми даними, травмованих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1445-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

