У Збройних силах України є можливість організувати три зміни військовослужбовців для проведення постійної ротації.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю Мілітарному.

Ротації на фронті у три зміни: що відомо

За словами головкома, було пораховано кількість особового складу, який у середньому перебуває на позиціях у бригадах, а також чисельність військових, введених у район проведення наземної операції.

– Там велика кількість військовослужбовців, які перебувають в районах бойових дій… У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації, – сказав Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що щомісяця перевірятиметься, як у військах відбуваються ротації.

Відповідно до проведеного дослідження, військовослужбовець може ефективно виконувати завдання на передовій лише протягом двох місяців.

– Мною визначений термін 15 число кожного місяця, щоб ми проводили контроль проведення ротації. От, наприклад, зараз працюють групи офіцерів, які перевіряють, як було в бригадах проведено облік військовослужбовців, які знаходяться на позиціях на передньому плані, як врахований термін їхнього знаходження, – пояснив він.

Сирський наголосив, що ротація є складним процесом і окремою військовою операцією, яка пов’язана з низкою ризиків.

Нагадаємо, Олександр Сирський підписав наказ, яким запроваджується обов’язкова ротація військовослужбовців, що виконують бойові завдання.

Головнокомандувач також заявляв, що демобілізація стане можливою після завершення війни та особливого періоду.

Наразі опрацьовуються механізми звільнення військовослужбовців зі служби під час війни.

