Повітряні сили вночі 7 лютого під час масованої ворожої атаки не могли на повну використовувати пілотовану авіацію через складні погодні умови.

Про це заявив начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі каналу Київ 24.

Застосування винищувачів під час атаки РФ 7 лютого

Юрій Ігнат зауважив, що територія України дуже велика, а тому закрити від ворожих атак все небо неможливо. Крім того, росіяни користуються даними розвідки, аналізують попередні результати обстрілів, беруть дані із соцмереж. І тому ворог обирає складні маршрути.

Зараз дивляться

Повітряні сили повідомляли, що 7 лютого росіяни запустили по Україні 408 дронів та 39 ракет, зокрема Циркони, Калібри та Х-101. Сили ППО збили 406 цілей — 382 безпілотники, а також 14 ракет: Х-101 та 10 Калібрів. Тієї ночі сталося влучання та пошкодження обʼєктів інфраструктури у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та інших областях України.

За словами Юрія Ігната, ці дні фіксуються складні погодні умови, погана видимість. Це першочерговий чинник, чому складно збивати.

— Сніг — це нелітна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати достатньо на пілотовану авіацію, зокрема літаки F-16, Mirage, які зазвичай дуже ефективні в захисті під час ударів крилатими ракетами, — заявив Ігнат.

За його словами, робота дронів-перехоплювачів також вимагає хорошої погоди. Залежно від обставин, дрони-перехоплювачі збивають навіть більше ворожих БпЛА, ніж мобільні вогневі групи.

Проте і дронам-перехоплювачам потрібна хороша погода.

— Вони бачать очима. Камера, чи це очі пілота, чи очі штучного інтелекту — він повинен бачити ціль. Якщо у нас туман, низька хмарність і погана видимість, тобто нелітна погода, то результат від них буде значно менший, інколи навіть дорівнюватиме нулю, — сказав Юрій Ігнат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.