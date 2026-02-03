3 лютого Сергій Карабута склав присягу та офіційно став народним депутатом Верховної Ради.

Сергій Карабута став депутатом Верховної Ради

Під час засідання парламенту Сергій Карабута склав присягу народного депутата.

Карабута був №156 у виборчому списку партії Слуга народу на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

23 січня цього року Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом України – він замінив у Раді Олександра Кабанова.

Щодо відомо про Карабуту

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю менеджмент та Міжрегіональну академію управління персоналом.

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ “Тропікана тевел”. Крім того, він був керівником Київської філії ТОВ “Компанія мандри”.

Нагадаємо, що 14 січня стало відомо про смерть народного обранця від фракції Слуга народу Олександра Кабанова.

Водночас нещодавно трагічно загинув нардеп від Слуги народу Орест Саламаха. Він на квадроциклі виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Орест Саламаха помер у лікарні під час реанімаційних дій.

Фото: Сергій Карабута/Facebook

