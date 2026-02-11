Уранці 11 лютого російські війська завдали нових ударів по залізничній інфраструктурі України. Постраждалих немає, однак зафіксовано пошкодження рухомого складу та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

Удар по залізничній інфраструктурі 11 лютого: що відомо

За словами Кулеби, зранку ворог атакував залізничну станцію на Дніпропетровщині.

Внаслідок удару пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктуру станції.

На місці виникло загоряння, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, зафіксовано черговий удар по залізничному депо в Конотопі на Сумщині. Пошкоджено технічний рухомий склад.

За словами міністра, ворог продовжує системні атаки на цей важливий залізничний вузол.

Працівники залізниці не постраждали. На об’єктах працюють аварійні та відновлювальні бригади.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що у ніч на 11 лютого російські війська 15 разів атакували два райони області артилерією, безпілотниками та РСЗВ Град.

За його словами, під вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Було пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та елеватор.

