Уночі проти 10 лютого Росія знову атакувала українські регіони ударними безпілотниками.

Під обстрілами опинилися Харків, Запорізька та Одеська області.

Окрім цього, стало відомо про загибель екіпажу бойового гелікоптера Мі-24, резонансне рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо українського спортсмена, а також нові події у США та Китаї.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

Пізно ввечері 9 лютого прогриміли вибухи в Харкові. Місто зазнало атаки ворожих безпілотників, зафіксовано влучання в Шевченківському районі.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог застосував безпілотник типу Молнія.

За словами очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар припав по цивільній інфраструктурі району.

Унаслідок атаки пошкоджено два легкові автомобілі та вибито вікна в багатоквартирному житловому будинку.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Атака на Вільнянськ

Уночі проти 10 лютого російські війська атакували Вільнянськ ударними БпЛА.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Поранення дістали дві жінки, чоловік та малолітній хлопчик, якому ще не виповнилося двох років.

Атака на Одеську область

Уночі 10 лютого ворог атакував Одеську область, поціливши по об’єкту енергетичної інфраструктури на півдні регіону.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують рятувальники. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Через обстріл частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Інформації про загиблих або постраждалих наразі не надходило.

Загибель екіпажу гелікоптера Мі-24

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації Херсон.

У підрозділі повідомили, що з бойового завдання не повернулися їхні побратими — справжні патріоти та офіцери з великої літери.

Час і місце трагедії військові наразі не розкривають.

МОК заборонив шолом українського спортсмена

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому тренуватися та змагатися на Олімпіаді-2026 у шоломі з портретами українських спортсменів, загиблих унаслідок війни.

Спортсмен наголосив, що українська сторона готує офіційне звернення до МОК і боротиметься за право виступати саме в цьому екіпіруванні.

Він зазначив, що рішення комітету “розбиває серце” та суперечить цінностям олімпійського руху.

На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський, подякувавши спортсмену за нагадування світу про ціну української боротьби та злочини Росії проти українських атлетів.

Трамп може відвідати Китай

Президент США Дональд Трамп може здійснити візит до Китаю вже на початку квітня та провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

За даними західних ЗМІ, сторони можуть обговорити питання Тайваню, торговельні бар’єри та інші ключові аспекти американо-китайських відносин.

Білий дім поки не оприлюднив конкретних дат поїздки.

У США викрали матір ведучої NBC

У США викрали 84-річну Ненсі Гатрі — матір телеведучої NBC Саванна Гатрі.

Жінку викрали з дому поблизу міста Тусон у штаті Аризона.

Родина отримала листівку з вимогою викупу та крайнім терміном для зв’язку.

Своєю чергою рідні Ненсі записали відеовідповідь викрадачам, де заявили, що погоджуються з їхніми умовами.

Наразі поліція продовжує пошуки зловмисників. Підозрюваних не встановлено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.