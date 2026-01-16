Більшість українців підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди та вважають доцільними швидкі президентські вибори після перемир’я, хоча зберігається стійка недовіра до онлайн-голосування.

Про це йдеться у всеукраїнському опитуванні громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період з 9 до 14 січня 2026 року.

Ставлення до ідеї референдуму щодо мирної угоди

Серед українців немає однозначної думки щодо ставлення до проведення можливого референдуму про мирну угоду, йдеться у результатах опитування.

Як зазначили у КМІС, близько 55% підтримують проведення референдуму, тобто більше ніж половина.

За даними опитування, трохи менше виступають проти (32% респондентів) або мають сумніви (14%).

Чи хочуть українців виборів президента через 2-3 місяці після перемир’я

Більшість респондентів (близько 64%) вважають, що ідея провести вибори президента через два-три місяці після перемир’я – це необхідна поступка, щоб продемонструвати готовність України проводити голосування, зазначили у КМІС.

Близько 18% вважають, що це спроба Володимира Зеленського таким чином втриматися при владі. Ще 18% людей не визначилися зі своєю думкою.

Ставлення українців до ідеї онлайн-голосування

У Київському міжнародному інституті соціології розповіли, що декілька разів ставили запитання про голосування онлайн, де пропонували обрати між двома твердженнями:

позитивно, бо це по-сучасному і крок уперед у технологіях демократії;

негативно, бо це створює ризики фальсифікації.

У КМІС зазначили, що ці твердження відображали реалії періоду до повномасштабного вторгнення Росії в Україні, хоча зараз контекст обговорення дещо інший.

Тому для продовження динаміки половині респондентів ставили запитання в такому ж формулюванні, а другу половину людей просто запитували, як вони ставляться до голосування онлайн – позитивно або негативно.

За інформацією КМІС, якщо просто запитувати в українців (без додаткової інформації), то близько 60% негативно ставляться до ідеї голосування онлайн і лише 35% – позитивно.

Проте якщо давати додаткові пояснення, то 71% обирають варіант із критичним ставленням до онлайн-голосування, бо це створює ризики фальсифікацій. Лише 21% обирають варіант, що це є кроком уперед в технологіях демократії.

У 2023 році на аналогічне запитання близько 69% українців відповіли, що вони негативно ставляться через ризик фальсифікацій (проти 29%, які приймали таку ідею позитивно). Тобто за останні декілька років суттєвих змін не відбулося.

Але у будь-якому випадку голосування онлайн неприхильно сприймається населенням, а в разі обговорення можливих фальсифікацій – ставлення ще більше погіршується, резюмували у КМІС.

Як проводилося опитування КМІС

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

У всіх регіонах України (на підконтрольній уряду території) опитали 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України. Але частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій. Проте сюди не входять громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

