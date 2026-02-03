Нову структуру плану оборони України сьогодні, 3 лютого, затвердив президент Володимир Зеленський.

Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України

Президент підписав указ №96/2026 про нову структуру плану оборони України.

В оприлюдненому на сайті глави держави документі зміст структури плану оборони визначений як інформація для службового користування.

Як зазначається, такими, що втратили чинність, визнані указ Президента України від 3 березня 2020 року №61/2020 Про структуру плану оборони України та два документи з грифом Для службового користування.

Таким чином, держава офіційно переходить на оновлену модель планування оборони, з урахуванням нових реалій і загроз.

Кабінету міністрів доручено в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої указом №96/2026, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Документ набув чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року президент анонсував зміни у базових документах щодо оборони України, зокрема план оборони держави.

