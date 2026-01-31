Ожеледиця та морози до -30 градусів: якою буде погода наступного тижня

В Україні впродовж наступного тижня очікується різка зміна погодних умов із суттєвим похолоданням, ожеледицею та локальними небезпечними явищами.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, коментуючи прогноз погоди.

Прогноз погоди на вихідні

За його словами, найближчими днями погода в Україні буде дуже різноманітною як за регіонами, так і за датами.

Уже 31 січня територія країни перебуватиме під впливом протистояння теплого південного циклону з центром над Приазов’ям і потужного холодного антициклону з центром над Фінляндією.

– Виступ антициклону визначатиме у західних, північних, вінницькій та черкаській областях погоду без опадів з помірним морозом, – зазначив синоптик.

Водночас на південному сході країни зберігатиметься вплив циклону, що спричинить сніг із дощем.

Іван Семиліт звернув увагу, що 31 січня у південних та Дніпропетровській областях можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.

Надалі, за рахунок посилення антициклону, кількість опадів поступово зменшуватиметься.

Уже 1 лютого у більшості регіонів прогнозується суха погода, лише на південному сході вночі можливий невеликий сніг.

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

2 лютого, за прогнозом, по всій території України встановиться дуже холодна погода без опадів.

Температурний режим буде доволі суворим: у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях у ніч на 31 січня температура знизиться до 12-17 градусів морозу, вдень — до 9-14 градусів морозу.

Лише на Закарпатті температура триматиметься поблизу нуля.

– У понеділок, очікується ще сильніше похолодання: вночі до мінус 20–25 градусів, удень — 13-18 градусів морозу. У південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі прогнозується 12-17 градусів морозу, вдень — 8-13, – зазначив експерт.

Синоптик попередив, що 3-4 лютого в Україні збережеться дуже холодна погода.

У нічні години температура може знижуватися до мінус 21–27 градусів, а в північних, Полтавській та Харківській областях місцями — до мінус 30 градусів.

– Тобто так локальне зниження температури до мінус 30 — це є третій рівень небезпеки, червоний надзвичайний мороз, – наголосив він.

Водночас у південних областях та в Карпатах буде дещо тепліше. 4 лютого вночі у більшості регіонів очікується 16-22 градуси морозу, місцями до мінус 25, удень — 7-13 градусів морозу. У західних областях удень можливий невеликий сніг.

Щодо 5 лютого синоптик зазначив, що прогноз є орієнтовним і може коригуватися.

Очікується, що вночі температура становитиме 12-19 градусів морозу, на сході та північному сході — до 20-25.

Удень – 6-12 градусів морозу, а на півдні та в Карпатах знову буде тепліше.

У період з 6 по 9 лютого прогнозується поступове підвищення температури на 3-6 градусів і поява невеликого снігу та мокрого снігу, починаючи із західних областей, через вихід атмосферних фронтів із південного заходу.

Окремо Іван Семиліт наголосив на небезпеці на дорогах.

Він закликав водіїв і пішоходів бути уважними, а громадянам радив користуватися льодоступами та остерігатися бурульок, які можуть падати з будівель.

