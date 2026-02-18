Сьогодні вночі у приміщенні Коломийського районного ТЦК пролунав вибух. СБУ кваліфікує вибух як терористичний акт.

Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.

Вибух у ТЦК у Коломиї

Слідчими встановлено, що вибух у ТЦК стався сьогодні о 01:15. Унаслідок події постраждалих немає, проте вибухом пошкоджено будівлю територіального центру комплектування.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією шукає причетних до здійснення теракту у будівлі ТЦК.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

