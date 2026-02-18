Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вночі пролунав вибух у ТЦК у Коломиї: СБУ розслідує теракт
Сьогодні вночі у приміщенні Коломийського районного ТЦК пролунав вибух. СБУ кваліфікує вибух як терористичний акт.
Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.
Вибух у ТЦК у Коломиї
Слідчими встановлено, що вибух у ТЦК стався сьогодні о 01:15. Унаслідок події постраждалих немає, проте вибухом пошкоджено будівлю територіального центру комплектування.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією шукає причетних до здійснення теракту у будівлі ТЦК.
Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
