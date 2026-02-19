У березні 2026 року в Україні впроваджена нова базова соціальна допомога, яка замінить чинну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Цей механізм об’єднує кілька виплат (одиноким матерям, багатодітним тощо) в одну, розраховану як різниця між базовою величиною (4500 грн на першого члена, 3150 грн на наступних) та середньомісячним доходом родини.

Які зміни у виплатах допомоги малозабезпеченим сім’ям варто очікувати з 1 березня 2026 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виплати малозабезпеченим на оренду житла

У березні має працювати нова програма підтримки в межах напрямку допомоги малозабезпеченим сім’ям та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат України Сергій Козир, діти ВПО отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 3000 грн на оренду житла.

За його словами, фінансування програми вже закладене в державному бюджеті та не потребує додаткових запозичень. Необхідну суму у розмірі близько 7 млрд грн забезпечено шляхом перерозподілу програм, які фактично не працювали або були використані мінімально.

Виплати призначатимуться всім дітям внутрішньо переміщених осіб без винятків та без урахування доходів родини, що суттєво розширює доступ до державної допомоги для малозабезпечених сімей, переселенців і соціально вразливих категорій населення.

Наразі програма охоплює понад 400 тисяч дітей ВПО по всій Україні, що робить її однією з найбільших за масштабами соціальних ініціатив у 2026 році.

Після ухвалення відповідної постанови родинам необхідно буде повторно подати документи для отримання виплат. Це пов’язано зі змінами місця проживання частини переселенців, виїздом за кордон, поверненням на тимчасово окуповані території та необхідністю актуалізації державних реєстрів для коректного нарахування допомоги.

Додатково держава підвищила граничний дохід для отримання виплат ВПО з 9444 грн до 10 380 грн, що дозволить включити до програми пенсіонерів, малозабезпечені сім’ї та родини, які раніше втратили право на допомогу через формальні обмеження.

Таким чином, програма допомоги малозабезпеченим сім’ям і дітям ВПО у 2026 році розширюється та стає доступнішою для значно більшої кількості українських родин, які потребують державної підтримки.

Що відомо про допомогу малозабезпеченим сім’ям у березні

У 2026 році виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям в Україні розраховуються на основі прожиткового мінімуму.

Розміри базових показників становлять:

для дітей до 6 років – 2817 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 3512 грн;

для працездатних осіб – 3328 грн.

З 1 січня 2026 року система соціальної підтримки переходить у новий формат. Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям інтегрується в базову соціальну допомогу, що змінює не лише механізм виплат, а й сам принцип їхнього розрахунку.

Тепер розмір допомоги визначатиметься як різниця між базовою величиною на сім’ю та її середньомісячним доходом. Уряд встановив базову величину на рівні 4500 грн.

Що підпадає під нову систему базової соцдопомоги:

соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей із багатодітних сімей;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких не сплачують аліменти, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме;

соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю.

Як розрахувати базову соціальну допомогу:

Зазначається, що базова сума 4500 грн застосовуватиметься:

до першого члена сім’ї, який подає заяву;

до кожної дитини віком до 18 років;

до осіб з інвалідністю I або II групи.

Для інших членів сім’ї використовуватиметься коефіцієнт 70% від базової суми, тобто 3150 грн.

Таким чином, базова соціальна допомога у 2026 році стає єдиним механізмом підтримки малозабезпечених сімей, що дозволяє уніфікувати виплати, спростити систему нарахування та зробити соціальну допомогу більш адресною й справедливою залежно від реального доходу родини.

Як оформити допомогу малозабезпеченим сім’ям з 1 березня 2026 року

Допомогу малозабезпеченим сім’ям з 1 березня 2026 року можна буде оформити як онлайн, так і офлайн, обравши зручний формат подання документів.

Онлайн-оформлення допомоги

Дистанційно:

через застосунок Дія:

розділ Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога – Отримати допомогу;

через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України.



Такий формат дозволяє швидко подати документи та отримати допомогу малозабезпеченим сім’ям без відвідування установ та черг.

Офлайн-оформлення допомоги

Таку заяву можна подати:

у ЦНАП;

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через уповноважених осіб місцевих рад;

поштовим відправленням на адресу Пенсійного фонду України.

Кому не призначатимуть допомогу малозабезпеченим сім’ям у березні 2026

Виплати не надаватимуться сім’ям, у яких:

є працездатні члени родини (від 18 років), які понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать, не ведуть підприємницьку діяльність і не перебувають на обліку в центрі зайнятості;

протягом року здійснено покупку на суму понад 100 тис. грн (крім витрат на лікування, освіту та оплату комунальних послуг);

на банківських рахунках або в облігаціях зберігається понад 100 тис. грн;

у власності є друге житло (за винятком житла в зоні бойових дій або зруйнованого через війну);

є більше одного автомобіля віком до 15 років (крім мопеда чи причепа).

Раніше повідомлялося, що у державному бюджеті на 2026 рік на соціальну сферу передбачено 467,1 млрд грн, що на 45,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Це створює фінансову основу для реалізації нової моделі базової соціальної допомоги та розширення програм підтримки малозабезпечених сімей.

