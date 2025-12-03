Сьогодні, 3 грудня, парламентарі в цілому проголосували за державний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Держбюджет на 2026 рік

За документ у другому читанні та в цілому проголосувало 257 народних депутатів, 37 – проти, 24 – утрималися, не голосували 27 нардепів.

Голосування по фракціях:

Слуга народу – 193,

Євросолідарність – 0,

Батьківщина – 0,

Платформа за життя та мир – 16,

За майбутнє – 11,

Голос – 1,

Довіра – 16,

Відновлення України – 11,

Позафракційні – 9.

Держбюджет-2026: основні параметри

Після доопрацювання до другого читання обсяг доходів збільшили на 27,8 млрд грн – до 2 трлн 917,9 млрд грн. Загальний фонд становить 2 трлн 625 млрд грн, спеціальний фонд – 292,9 млрд грн. Доходи у 2026 році збільшено на 415,3 млрд грн у порівнянні з 2025 роком.

Фінансування бюджету:

Загальне фінансування – 1 трлн 902,2 млрд грн;

Державні запозичення – 2 трлн 549,8 млрд грн (зовнішні – 2 трлн 130,3 млрд грн, внутрішні – 419,6 млрд грн);

Погашення боргу – 656,8 млрд грн (зовнішні – 132,4 млрд грн, внутрішні – 524,4 млрд грн);

Приватизація держмайна – 2 млрд грн;

Зміни обсягів бюджетних коштів – 7,2 млрд грн.

Структура власних доходів у 2026 році

ПДВ з імпорту — 683,6 млрд грн (+89,8 млрд грн до 2025 року);

ПДФО та військовий збір — 575,6 млрд грн (+93,6 млрд грн);

ПДВ з українських товарів та послуг — 393,4 млрд грн (+75,4 млрд грн);

Податок на прибуток підприємств — 325,3 млрд грн (+34,3 млрд грн);

Акцизний податок — 328,8 млрд грн (з імпортних товарів — 167,2 млрд грн (+6,7 млрд грн), з українських товарів — 161,6 млрд грн (+26,7 млрд грн).

Залучення зовнішньої підтримки

Потреба України у зовнішній підтримці (ресурси від Світового банку, ЄС, Великої Британії, МВФ та країн Великої сімки) на наступний рік становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Ключові напрямки видатків у 2026 році

Оборона та безпека – 2 трлн 806,2 млрд грн або 27,2% ВВП: 1 272,9 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, 708,8 млрд грн – озброєння та військова техніка, 140 млрд грн – резерв коштів; 280,8 млрд грн – спеціального фонду; 30 млрд грн – державні гарантії.

Ветеранська політика – 18,9 млрд (+ 6,3 млрд грн до 2025 року). На житло ветеранам з інвалідністю передбачено 5,7 млрд грн (+1,7 млрд грн).

На національне військове меморіальне кладовище – 4 млрд грн (+2,6 млрд грн).

На заходи підтримки та допомоги ветеранам передбачається 4 млрд грн (+0,5 млрд грн).

єДопомога на спорт, навчальні сертифікати, Український ветеранський фонд – 1,4 млрд грн (0,2 млрд грн);

Нові проєкти: переобладнання авто, паліативний догляд, лікування опіків, адаптація осіб, які втратили зір – 300 млн грн;

Фахівці із супроводу – 2,9 млрд грн (+900 млн грн);

Ветеранські простори – 1,1 млрд грн (+600 млн грн);

Зубопротезування й стоматологічне лікування – 1 млрд грн (+200 млн грн).

Соціальний захист

468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема:

251,3 млрд грн (+14,4 млрд грн) – трансферт Пенсійному фонду (з 1 березня проведуть щорічну індексацію пенсій. Коефіцієнт зростання пенсії визначать у лютому 2026 року);

133,5 млрд грн (+3,8 млрд грн) – соціальні виплати вразливим категоріям:

48,4 млрд грн – підтримка ВПО,

42,3 млрд грн – пільги та субсидії;

24,5 млрд грн – програми підтримки сімей із дітьми (підвищення одноразової виплати при народженні з 10 тис. грн до 50 тис. грн; збільшення щомісячної допомоги до однорічного віку з 860 грн до 7 тис. грн; запровадження нової щомісячної допомоги для догляду за дитиною від року до трирічного віку єЯсла при виході батьків на роботу – 7000 грн);

Надання одноразової грошової допомоги учням перших класів Пакунок школяра – 5000 грн;

9,9 млрд грн (+3,2 млрд грн) – підтримка осіб з інвалідністю;

2,4 млрд грн (+800 млн грн) – надання загальнонаціональних соцпослуг (Центри життєстійкості, доглядові послуги та притулок для ВПО, підтримане проживання “гроші ходять за людиною”).

Освіта

278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн до 2025 року).

195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року.

14,4 млрд грн – безкоштовне шкільне харчування для 3,5 млн учнів 1-11 класів;

6,6 млрд грн (+1,2 млрд грн) – підвищення академічних стипендій з вересня;

2,1 млрд грн (+ 700 млн грн) – придбання 14,1 млн підручників для 4-х і 9-х класів;

17 млрд грн (+5,2 млрд грн до 2025 року) – інвестиційні проєкти (облаштування харчоблоків та укриттів, зокрема у дитячих садочках – 1 млрд грн, а також придбання автобусів).

Наука

На підтримку науки передбачено 20,1 млрд грн (+5,6 млрд до 2025 року).

Охорона здоров’я

На охорону здоров’я передбачено 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн до 2025 року). На безкоштовні ліки, зокрема, для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних захворювань передбачено 8,7 млрд грн (+2,4 млрд грн).

Підтримка ВПО

На підтримку ВПО передбачено 72,6 млрд грн (+16,5 млрд грн до 2025 року), зокрема 39,6 млрд грн на допомогу на проживання та 4 млрд грн на компенсацію за пошкоджене й знищене житло.

Підтримка демографічного розвитку

Передбачено 24,5 млрд грн, зокрема 1,1 млрд грн на допологову підтримку.

Підтримка економіки в держбюджеті закладена на 51,8 млрд грн.

На житлову політику передбачено 47 млрд грн.

На агропромисловий комплекс передбачено 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн до 2025 року).

На трансферти місцевим бюджетам – 293 млрд грн.

Публічні інвестиції – 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн до 2025 року).

Джерело : Мінфін

