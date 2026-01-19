Базова соціальна допомога – це новий формат державної підтримки для сімей із низькими доходами. Її запровадили, щоб замінити кілька окремих виплат однією зрозумілою сумою. Тобто замість різних допомог – одна щомісячна виплата.

Хто може отримати базову соціальну допомогу у 2026 році та як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Базова соціальна допомога: хто може отримати

Базова соціальна допомога призначена для:

малозабезпечених родин;

одиноких матерів;

дітей, батьки яких не сплачують аліменти або офіційно вважаються зниклими.

Базова соцдопомога замінює одразу кілька програм. Зокрема, допомогу малозабезпеченим сім’ям, виплати на дітей одиноким матерям, тимчасову допомогу дітям, якщо батьки не платять аліменти або їх місцеперебування невідоме.

Після оформлення всі ці виплати припиняються окремо і нараховуються вже однією сумою.

Базова соціальна допомога 2026: хто не зможе отримати

Подати заявку через Дію можуть ті, хто вже отримує хоча б одну з перелічених виплат. Це зробили для того, щоб система запрацювала без перевірок “з нуля”.

Якщо людина раніше не оформлювала жодної з цих допомог – можливість подати заяву з’явиться пізніше, коли запрацює повноцінний механізм оцінки доходів.

Послуга недоступна, якщо заявник:

перебуває за кордоном;

перебуває на тимчасово окупованій території;

проживає в зоні активних бойових дій.

Базова соціальна допомога не призначається, якщо у сім’ї:

є працездатні члени (від 18 років), які понад три місяці не працюють, не навчаються, не ведуть бізнес, не служать у війську та не зареєстровані в центрі зайнятості;

хтось купував майно або робив великі покупки понад 100 тис грн (крім медичних, освітніх та комунальних витрат);

на банківських рахунках або в облігаціях є понад 100 тис грн;

у власності є друга квартира або будинок (виняток – житло на зонах бойових дій або зруйноване війною);

є більше одного авто віком до 15 років (мопед або причіп не враховуються).

Як розраховується базова соціальна допомога

Розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально для кожної родини. Система враховує склад сім’ї, вік дітей, наявність доходів та вже призначені соцвиплати.

Ще до подання заяви Дія показує орієнтовну суму, яку родина отримуватиме щомісяця. Це дає змогу одразу зрозуміти, чи вигідно переходити на нову модель.

Головна перевага – мінімум дій від людини:

не потрібно збирати довідки;

більшість даних підтягнеться автоматично;

не треба йти до соцзахисту;

не потрібно окремо оформлювати кілька виплат.

Фактично все зводиться до перевірки інформації та підпису заяви.

Базова соціальна допомога 2026: як оформити

Базову соціальну допомогу, крім подачі через Дію, можна отримати й офлайн. Для цього доведеться особисто відвідати сервісний центр Пенсійного фонду України та надати всі необхідні документи.

Тому набагато простіше та швидше оформити допомогу онлайн через портал Дія, де більшість даних підвантажується автоматично.

Чи можна оформити базову соціальну допомогу в Дії

Так, допомогу можна оформити в Дії.

Інструкція, як оформити БСД у 2026 в Дії:

Оновити застосунок Дія і авторизуватися. Зайти в розділ Сервіси, Допомога від держави, Базова соціальна допомога. Ознайомитися з автоматичним розрахунком суми. Натиснути Подати заяву. Обрати Дія.Картку для зарахування коштів. Підтвердити, що погоджуєтесь на об’єднання всіх соцвиплат в одну. Підписати заяву Дія.Підписом. Надіслати запрошення іншим повнолітнім членам родини для підпису. Після збору всіх підписів заява відправиться автоматично. Отримаєте сповіщення про рішення.

Після переходу повернутися до старих виплат окремо не можна. Гроші зараховуються тільки на Дія.Картку. Якщо зміниться склад сім’ї або доходи – це може вплинути на суму допомоги.

