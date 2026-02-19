Ця зима виявилася доволі холодною та сніжною. Багато людей уже сумують за весною та чекають на потепління.

Тож ми вирішили дізнатися, якою буде погода в березні 2026 року в Україні, та чого очікувати від перших весняних днів.

Які фактори впливатимуть на погоду у березні 2026 року

У березні 2026 року погода в Україні обіцяє бути типовою для весняного переходу, а саме зі значним потеплінням у порівнянні з зимовими температурними нормами, але з характерною мінливістю.

Щоб зрозуміти, чому саме так, варто розглянути кілька ключових факторів, які впливають на погоду не тільки в Україні, а й у всій Європі.

Одним із найважливіших глобальних кліматичних механізмів є Південно-Тихоокеанська осциляція (ENSO), яка проявляється у двох фазах – холодній, відомій як Ла-Нінья, та теплій, відомій як Ель-Ніньо. Протягом більшої частини 2025–2026 років у Тихому океані панувала саме Ла-Нінья, що і спричинило холодніші і мінливі погодні умови в північній півкулі, зокрема в Україні.

Однак на початку 2026-го Ла-Нінья почала слабшати, і провідні метеорологічні центри, зокрема Американський національний центр прогнозу (NOAA), фіксують ознаки переходу до нейтральної фази ENSO або навіть слабкої фази Ель-Ніньо.

Як повідомили американські вчені, ймовірність такого переходу в період лютий–квітень 2026 сягає близько 60 %. Це впливатиме на погоду в березні 2026 в Україні, бо Ель-Ніньо зазвичай пов’язують із підвищенням середніх температур у різних частинах світу. У випадку слабкої або нейтральної фази ENSO тенденція до потепління підвищується, але без різких глобальних аномалій.

Яка погода буде у березні 2026 року: за даними Copernicus та ECWMF

Найнадійніші сезонні прогнози для Європи та України формуються на основі моделей Європейського центру середньострокових прогнозів (ECMWF) та сервісу Copernicus Climate Change Service (C3S).

Copernicus – це об’єднання наукових програм ЄС, яке працює з довгостроковими кліматичними даними та надає відкриті графіки аномалій температури та опадів для всіх регіонів Європи. В Україні ці матеріали широко використовує Укргідрометцентр.

Згідно з останніми сезонними прогнозами ECMWF, березень 2026 року, імовірно, буде теплішим за багаторічні кліматичні норми для більшості Європи, включно з Україною.

Це не означає, що буде “літо в березні”, але денні температури частіше залишатимуться в плюсовій зоні, а нічні заморозки поступово рідшатимуть.

Атмосферні вихори та циркуляція повітря

Яка погода буде у березні 2026 в Україні, також залежатиме від циклонів та фронтів. Над Європою в березні часто формується циклонічна активність у північноатлантичному регіоні, тож низький тиск повітря може сприяти чергуванню фронтів:

Атлантичні циклони періодично можуть витискати холодні повітряні маси з півночі або північно‑східних широт, що спровокує короткі арктичні вторгнення. Це не буде тривалим похолоданням, але окремі холодні епізоди можливі.

Якщо швидкість струменевого потоку буде знижена над Європою, це може посилювати контакт між теплим південним і холодним північним повітрям, що спричиняє мінливу погоду з частими змінами температури та опадів.



Погода на березень 2026: прогноз

Загалом погода на березень 2026 буде нестабільною, тому періоди раннього потепління чергуватимуться з короткочасними похолоданнями та навіть нічними заморозками, особливо в першій декаді місяця.

Згідно з картою температурних аномалій середньострокових прогнозів Європи, найбільше відхилення від норми з 2 по 9 березня очікується у південних, центральних та східних областях України, де на карті кольори найнасиченіші.

Середня денна температура на початку березня в нормі коливається близько +5…+6°C, але аномалії на рівні +6…+10°C означають, що вдень стовпчик термометра може підніматися до +12…+15°C, а на Півдні окремими днями навіть до +18°C.

З 9 до 16 березня температура буде в межах середніх значень. З 16 по 23 березня карта забарвлена в рожеві кольори, тому в цей період також температура буде вищою за норму.

За картою температурних аномалій на період з 23 по 30 березня по всій Україні очікується перевищення кліматичної норми. Найтепліше в південних та східних областях. Тут вдень стовпчик термометра може підніматися до +14…+19°C.

Отже, березень 2026 року стане місяцем поступового переходу до весняного тепла:

середні температури березня будуть теплішими за середні багаторічні березневі значення;

вночі ще можливі заморозки та короткочасні похолодання;

початкові ознаки Ель-Ніньо можуть додавати тенденції до більш м’якої погоди;

атмосферні вихори та струменевий потік визначатимуть, коли надходить потепління, а коли прохолодне повітря.

Середньострокові прогнози не дають точних дат чи конкретних значень температури та опадів для кожного дня. Вони лише показують загальні тенденції на місяць вперед: де ймовірніше потепління або похолодання. Тож очікуйте на точні прогнози від Укргідрометцентру на 3–7 днів.

