Погода на березень 2026 року: чи варто ховати зимовий одяг
Ця зима виявилася доволі холодною та сніжною. Багато людей уже сумують за весною та чекають на потепління.
Тож ми вирішили дізнатися, якою буде погода в березні 2026 року в Україні, та чого очікувати від перших весняних днів.
Які фактори впливатимуть на погоду у березні 2026 року
У березні 2026 року погода в Україні обіцяє бути типовою для весняного переходу, а саме зі значним потеплінням у порівнянні з зимовими температурними нормами, але з характерною мінливістю.
Щоб зрозуміти, чому саме так, варто розглянути кілька ключових факторів, які впливають на погоду не тільки в Україні, а й у всій Європі.
Одним із найважливіших глобальних кліматичних механізмів є Південно-Тихоокеанська осциляція (ENSO), яка проявляється у двох фазах – холодній, відомій як Ла-Нінья, та теплій, відомій як Ель-Ніньо. Протягом більшої частини 2025–2026 років у Тихому океані панувала саме Ла-Нінья, що і спричинило холодніші і мінливі погодні умови в північній півкулі, зокрема в Україні.
Однак на початку 2026-го Ла-Нінья почала слабшати, і провідні метеорологічні центри, зокрема Американський національний центр прогнозу (NOAA), фіксують ознаки переходу до нейтральної фази ENSO або навіть слабкої фази Ель-Ніньо.
Як повідомили американські вчені, ймовірність такого переходу в період лютий–квітень 2026 сягає близько 60 %. Це впливатиме на погоду в березні 2026 в Україні, бо Ель-Ніньо зазвичай пов’язують із підвищенням середніх температур у різних частинах світу. У випадку слабкої або нейтральної фази ENSO тенденція до потепління підвищується, але без різких глобальних аномалій.
Яка погода буде у березні 2026 року: за даними Copernicus та ECWMF
Найнадійніші сезонні прогнози для Європи та України формуються на основі моделей Європейського центру середньострокових прогнозів (ECMWF) та сервісу Copernicus Climate Change Service (C3S).
Copernicus – це об’єднання наукових програм ЄС, яке працює з довгостроковими кліматичними даними та надає відкриті графіки аномалій температури та опадів для всіх регіонів Європи. В Україні ці матеріали широко використовує Укргідрометцентр.
Згідно з останніми сезонними прогнозами ECMWF, березень 2026 року, імовірно, буде теплішим за багаторічні кліматичні норми для більшості Європи, включно з Україною.
Це не означає, що буде “літо в березні”, але денні температури частіше залишатимуться в плюсовій зоні, а нічні заморозки поступово рідшатимуть.
Атмосферні вихори та циркуляція повітря
Яка погода буде у березні 2026 в Україні, також залежатиме від циклонів та фронтів. Над Європою в березні часто формується циклонічна активність у північноатлантичному регіоні, тож низький тиск повітря може сприяти чергуванню фронтів:
- Атлантичні циклони періодично можуть витискати холодні повітряні маси з півночі або північно‑східних широт, що спровокує короткі арктичні вторгнення. Це не буде тривалим похолоданням, але окремі холодні епізоди можливі.
- Якщо швидкість струменевого потоку буде знижена над Європою, це може посилювати контакт між теплим південним і холодним північним повітрям, що спричиняє мінливу погоду з частими змінами температури та опадів.
Погода на березень 2026: прогноз
Загалом погода на березень 2026 буде нестабільною, тому періоди раннього потепління чергуватимуться з короткочасними похолоданнями та навіть нічними заморозками, особливо в першій декаді місяця.
Згідно з картою температурних аномалій середньострокових прогнозів Європи, найбільше відхилення від норми з 2 по 9 березня очікується у південних, центральних та східних областях України, де на карті кольори найнасиченіші.
Середня денна температура на початку березня в нормі коливається близько +5…+6°C, але аномалії на рівні +6…+10°C означають, що вдень стовпчик термометра може підніматися до +12…+15°C, а на Півдні окремими днями навіть до +18°C.
З 9 до 16 березня температура буде в межах середніх значень. З 16 по 23 березня карта забарвлена в рожеві кольори, тому в цей період також температура буде вищою за норму.
За картою температурних аномалій на період з 23 по 30 березня по всій Україні очікується перевищення кліматичної норми. Найтепліше в південних та східних областях. Тут вдень стовпчик термометра може підніматися до +14…+19°C.
Отже, березень 2026 року стане місяцем поступового переходу до весняного тепла:
- середні температури березня будуть теплішими за середні багаторічні березневі значення;
- вночі ще можливі заморозки та короткочасні похолодання;
- початкові ознаки Ель-Ніньо можуть додавати тенденції до більш м’якої погоди;
- атмосферні вихори та струменевий потік визначатимуть, коли надходить потепління, а коли прохолодне повітря.
Середньострокові прогнози не дають точних дат чи конкретних значень температури та опадів для кожного дня. Вони лише показують загальні тенденції на місяць вперед: де ймовірніше потепління або похолодання. Тож очікуйте на точні прогнози від Укргідрометцентру на 3–7 днів.