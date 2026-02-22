Сили оборони за допомогою дронів уразили два зенітні ракетні комплекси Тор російських військ та нафтобазу на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), опублікувавши відповідний відеозапис із роботою українських захисників.

Ураження ЗРК ТОР і нафтобази РФ

За словами командувача, українські захисники атакували два ЗРК Тор у Донецьку та поблизу Маріуполя.

Зокрема, перший зенітний ракетний комплекс уразили на відстані одного км від окупованого Донецька, а другий – у населеному пункті Тополине Маріупольського району.

– Прикурили і нафтобазу в Луганську. ТОРи вполювали пілоти 6 бату 414 обр СБС та 1 окремого центру СБС за координації КЦ middle strike СБС. Нафтобаза – Птахи 1 оц СБС, – йдеться у повідомленні.

Мадяр наголосив, що методичне виявлення та знищення складових системи протиповітряної оборони російських військ дальньої, середньої та ближньої дальності – один з пріоритетів Птахів Сил безпілотних систем ЗСУ.

