Рівно чотири роки тому російський диктатор Володимир Путін планував захопити Київ за три дні, однак Україна вистояла, зберегла незалежність і не дозволила Росії досягти своїх цілей у війні.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні з нагоди четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2026 року.

Зеленський про 4 роки війни

Президент нагадав, що рівно чотири роки тому Росія планувала захопити Київ упродовж трьох днів.

За його словами, сьогодні ця фраза стала символом провалу планів Кремля та масштабу українського спротиву.

– Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це дуже багато говорить про наш спротив і про те, як бореться Україна весь цей час, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що за цими роками стоять мільйони українців, їхня сміливість, витримка, щоденна важка праця та шлях, який країна проходить від 24 лютого 2022 року.

Глава держави зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення українці зробили свідомий вибір — не капітулювати, а чинити опір.

За його словами, замість “білих прапорів” російські війська побачили черги до військкоматів, а замість очікуваної підтримки — масовий спротив з боку військових і цивільних.

Президент наголосив, що держава продовжувала функціонувати навіть у найскладніших умовах: працювали уряд і Збройні сили, ухвалювалися критичні рішення, налагоджувалося постачання зброї, ліків і продовольства в заблоковані міста.

Зеленський відзначив, що з часом Україна змогла не лише втримати оборону, а й перейти до активних дій, звільняючи окуповані території.

Він згадав деокупацію Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини, а також розвиток власного оборонно-промислового комплексу, далекобійних спроможностей і протиповітряної оборони.

За словами президента, Україна пройшла шлях від критичної нестачі озброєння до здатності самостійно виробляти мільйони безпілотників і збивати сотні ворожих дронів за ніч.

Глава держави наголосив, що Україна має повне право сьогодні підбити підсумки пройденого шляху.

– Ми захистили незалежність, ми не програли державність. Путін не досягнув своїх цілей. Не зламав українців і не переміг у цій війні, – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна зберегла себе як державу і зробить усе можливе, щоб здобути справедливий і тривалий мир.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

