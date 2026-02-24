Президент Володимир Зеленський у зверненні до річниці повномасштабної війни з Росією закликав президента США Дональда Трампа одного дня прибути з офіційним візитом до Києва та залишатися у цьому конфлікті на боці України, збільшуючи тиск на агресора.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій Офісом президента.

Звернення Зеленського до четвертої річниці повномасштабної війни

Володимир Зеленський наголосив, що українці пам’ятають, як перші іноземні лідери прибували в Україну на початку війни.

Зараз дивляться

– І термін офіційний візит навіть на йоту не може передати, чим були ці зустрічі для нас. Ми зрозуміли, хто нам дійсно брат і друг, хто не побоявся, не завагався, хто зберіг ім’я і не переживав, як не сердити Путіна. Я хочу подякувати кожному лідеру, який обрав світлий бік історії – обрав Україну. У Європі, США, Канаді, Японії, Австралії. Всім, всім, хто з нами, – заявив президент.

Проходячи під час запису звернення алеєю героїв на Хрещатику, він додав, що хотів би одного дня зустрітися тут з президентом США, адже знає, що лише побувавши в Україні особисто та побачивши те, що відбувається, на власні очі, можна зрозуміти, про що насправді ця війна.

– …Побачивши на власні очі наше життя і боротьбу, відчувши наших людей і ось це море болю, – тільки так можна зрозуміти, про що ця війна насправді. І через кого. Хто тут агресор. На кого потрібно тиснути, – повідомив Зеленський.

Очільник держави зауважив, що Україна захищає життя і воює саме за це. За його словами, йдеться не про “вуличну бійку”, а про напад “хворої держави на суверенну”.

Він закликав США зрозуміти, що ця війна – це очільник Кремля Володимир Путін, і саме він є причиною початку воєнних дій та перепоною для їх закінчення.

Президент закликав поставити Росію на місце, щоб настав справжній мир.

Також Володимир Зеленський у великому інтерв’ю CNN напередодні 4-ї річниці повномасштабної війни закликав свого американського колегу залишатися на боці України, адже США є занадто великою та важливою країною, щоб ухилятися від цього конфлікту.

Президент України висловив сподівання, що під час свого звернення до Сполучених Штатів 24 лютого Дональд Трамп висловить підтримку України в її боротьбі проти Росії.

– Вони повинні залишатися з… демократичною країною, яка воює проти однієї людини. Тому що ця людина – це війна. Путін – це війна. Все стосується його самого. Все стосується однієї людини. А країна, вся його країна – у в’язниці, – заявив Зеленський CNN.

На його думку, Америка є дуже сильною країною і могла б по-справжньому зупинити очільника Кремля.

На запитання журналіста про те, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: “Ні”.

Він додав, що українці виснажені російською війною, але не поступляться вимогам Володимира Путіна, бо це неможливо.

– Ми не можемо просто дати йому все, що він хоче. Бо він хоче нас окупувати. Якщо ми дамо йому все, що він хоче, ми втратимо все – усіх нас, людям доведеться тікати або стати росіянами, – пояснив президент.

Зеленський заявив журналістам, що гарантії безпеки, особливо питання того, як союзники України відреагують, якщо Росія знову вторгнеться в Україну в майбутньому, залишаються каменем спотикання.

Український очільник розповів, що його постійно намагаються запевнити, що росіяни нібито просто не розпочнуть ще одну війну.

– Для мене це не відповідь. Вибачте… У нас є позитивні сторони цих гарантій безпеки, це правда. Але я хочу отримати дуже конкретну відповідь: що (наші) партнери будуть готові зробити, якщо Путін знову приїде. Це те, що хочуть почути українці, – підсумував він.

Серед аспектів, які викликають запитання, є також послідовність кроків на шляху миру.

Так, за його словами, Дональд Трамп хоче, щоб він підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка надасть Україні гарантії безпеки, – все одночасно, в ідеалі на великій церемонії з нагоди закінчення війни.

Але президент Зеленський непохитний у тому, що гарантії безпеки спочатку має узгодити та ратифікувати Конгрес США. Він сказав, що це додасть українському народу впевненості в тому, що вони зможуть покластися на своїх союзників у майбутньому, бо їх уже забагато разів підводили в минулому.

Зеленський заявив , що Україна готова заморозити війну на нинішніх лініях фронту, але українські військові не вийдуть із західних районів Донецької області, які все ще перебувають під їхнім контролем.

– Росія хоче, щоб ми просто вивели нашу армію. …Ми не можемо бути такими, вибачте, дурними хлопцями. Ми не діти. Ми пройшли через цю війну протягом усіх цих років, тому не можемо віддати їм країну на тарілці, – додав він.

Зауважимо, що Росія вимагає від України відмовитися від приблизно 20% території регіону, які все ще перебувають під контролем Києва, зокрема пояс фортець промислових міст, залізниць та доріг, що становлять основу оборони України та постачають лінію фронту.

Володимир Зеленський також підрахував, що там живе 200 тис. людей, для яких є важливим питання того, яка в них буде безпека. За його словами, їм не можна просто сказати: “Бувайте, з цього моменту ви — росіяни”.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн удесяте прибула з візитом до Києва, щоб підтвердити незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу у фінансовому та військовому вимірах.

Також до столиці прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта, лідери Хорватії, Естонії, Латвії, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.