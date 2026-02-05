Після завершення війни з Росією Україна збереже кількість військових на рівні 800 тисяч. Водночас формат армію змінять з мобілізаційного на контрактний.

Про такі плани розповів президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Якою буде армія України після війни

Володимир Зеленський зазначив, що планує заохочувати українців підписувати контракти за допомогою високих заробітних плат у армії.

– Будемо берегти нашу армію – 800 тисяч – про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії… Ті, хто захоче, – сказав президент.

Він додав, що поставив задачу міністру оборони Михайлу Федорову сформулювати рівень зарплат для першої лінії, де люди ризикують власним життям.

За його словами, навіть під час припинення вогню на першій лінії заробітна плата має бути відчутно більшою, ніж у всіх інших.

– Ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що в питанні оплати армії Київ покладатиметься на фінансову допомогу європейців, адже українська армія є частиною безпеки усієї Європи.

Нагадаємо, у липні Володимир Зеленський дозволив українцям віком від 60 років служити за контрактом.

