Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували для ударів балістичну ракету та безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 23 лютого і триває досі — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих дронів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, армія РФ застосувала:

Зараз дивляться

балістичну ракету Іскандер-М (із тимчасово окупованого Криму);

133 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (із районів російських Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, близько 90 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 23 лютого протиповітряна оборона збила/приглушила 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на одній локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.