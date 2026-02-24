Два дні тому Україна отримала частину пакета протиповітряної допомоги. Однак все ще потребує більше ракет до систем Patriot.

Про це під час відкриття Коаліції охочих заявив президент України Володимир Зеленський.

Пакет ППО для України: що відомо

Володимир Зеленський подякував союзникам за останній пакет протиповітряної допомоги і наголосив, що половина обіцяної ППО вже в Україні.

Він додав, що Україна все ще потребує ракет PAC-2 і PAC-3 від США.

За його словами, Київ запланував низку швидких кроків в межах підготовки до можливих викликів наступної зими.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров презентував план війни на наступні три роки.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейського парламенту 24 лютого 2026 року заявив, що у вільному світі не повинно бути місця російській нафті, планам вторгнення або будь-яким злочинцям з РФ.

