Вибухи у Харкові пролунали у ніч на 26 лютого, повідомив міський голова Харків Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові сьогодні: зо відомо

За попередніми даними внаслідок вибухів у Харкові постраждали щонайменше 14 людей.

Зруйновано приватні будинки у Салтівському та Слобідському районах, також зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Перші вибухи пролунали близько 03:40. Спочатку йшлося про атаку дронів, однак згодом ворог застосував і балістичне озброєння.

За інформацією станом на 04:55, влучання зафіксовано у чотирьох районах міста.

У Шевченківському районі відбулося пряме влучання у житлову багатоповерхівку – кількість людей, які перебували у квартирах, встановлюється. Також пошкоджено приватний сектор.

У Київському районі зафіксовано удари балістичними ракетами та БпЛА, що спричинили руйнування житлових будинків.

У Слобідському районі після вибуху виникла масштабна пожежа — заграву було видно за кілька кілометрів.

У Салтівському районі ворожим ударом зруйновано приватний будинок, на місці триває пожежа та розбір завалів. Підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій працюють на місці.

Окрім житлових будівель, пошкоджень зазнала й критична інфраструктура. За словами мера, перебито газопровід, а також обірвано контактні мережі електротранспорту, що може вплинути на роботу тролейбусів і трамваїв уранці.

Медики та рятувальники продовжують працювати, зокрема у Шевченківському районі, де удар припав на багатоповерховий будинок.

