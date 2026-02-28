Громадяни, які не дотримуються правил військового обліку, вносяться до реєстру Оберіг як особи, що перебувають у розшуку. Це може спричинити труднощі, особливо для тих, хто працює на підприємствах, що проходять переоформлення статусу критично важливих.

Факти ICTV дізнавалися, які штрафи передбачено за порушення військового обліку у 2026 році.

Розміри штрафів від ТЦК у 2026 році

Відмова від виконання військових обов’язків, зокрема від проходження військово-лікарської комісії, тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 210-1 КУпАП.

Зараз дивляться

Штрафи за порушення військового обліку у 2026 році:

Для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень

Для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено.

За що можуть оштрафувати

Штрафи накладаються за такі порушення:

неявка за повісткою;

відмова від проходження ВЛК;

псування або втрата військових документів;

ухилення від взяття на військовий облік (зокрема, жінок-медиків та юнаків 17 років);

неповідомлення ТЦК про зміну місця роботи, переїзд чи зміну сімейного стану.

Як перевірити наявність штрафів

Про накладення штрафу має надійти письмове повідомлення поштою. Також перевірити інформацію можна самостійно через:

Opendatabot (платний сервіс, 99 грн);

Дію (розділ Послуги, Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку);

Єдиний реєстр боржників.

Найнадійніший спосіб — особисто звернутися до ТЦК, де можна отримати інформацію про наявність штрафу та причину його накладення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.