Використання автомобільного крісла під час перевезення дитини в автомобілі гарантує її безпеку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), правильно встановлене дитяче автокрісло знижує ймовірність смерті немовляти приблизно на 70%, а дитини старшого віку – на 54-80%. Однак не всі водії дотримуються стандартів безпеки під час перевезення дітей.

Щоб убезпечити дітей від травматизму та смертності на дорогах, було впроваджено адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу.

Який штраф для водіїв за перевезення дітей без автокрісла в Україні у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Штраф за перевезення дітей без автокрісла: коли накладається

9 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Цим документом встановлюється відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Зокрема, такими порушеннями є перевезення дітей, зріст яких менше за 145 см або тих, які не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах (ТЗ) без використання спеціальних дитячих утримувальних систем (автокрісел чи бустерів), що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Водночас не дозволяється встановлювати дитячі утримувальні системи у місцях для сидіння у першому ряду.

Відповідальним за порушення правил перевезення дітей є водій.

Зверніть увагу, що під транспортним засобом слід розуміти всі види автомобілів, мотоцикли, трамваї та тролейбуси, трактори та інші самохідні машини.

Який штраф за перевезення дитини без автокрісла

Відповідно до ч. 10 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто штраф для водіїв за перевезення дітей без автокрісла у 2026 році становить 510 грн.

Повторне вчинення порушення протягом року, згідно з КУпАП (ч. 10 ст. 121), призводить до накладення штрафу на водія в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 грн.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначають, що сплатити штраф необхідно протягом 15 днів з дня його винесення.

У разі несплати штрафу протягом встановленого терміну постанова про адміністративне стягнення надсилається до відділу державної виконавчої служби для виконання в примусовому порядку. Це не бажано, оскільки у такому випадку сума штрафу подвоюється.

Також додатково державна виконавча служба стягуватиме виконавчий збір за відкриття виконавчого провадження.

Якщо виконавча служба відкриє виконавче провадження, вона може накласти арешт на рахунки порушника.

