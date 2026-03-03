Опалювальний сезон на Дніпропетровщині, попри воєнні виклики та регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, проходить стабільно у більшості громад. А у Дніпрі вже готуються до наступного опалювального сезону.

Коли відключать опалення в Дніпрі, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про завершення опалювального сезону в Дніпрі

Про підсумки зими розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Зараз дивляться

Заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва ОВА Олена Засікан наголосила, що сезон став одним із найскладніших за сучасну історію регіону. Найбільші труднощі виникали під час сильних морозів, коли через відключення електроенергії у частині будинків фіксувалися перебої з теплопостачанням.

Основним завданням тоді було не допустити розмороження систем опалення. Аварійні бригади працювали безперервно, оперативно ліквідовуючи наслідки знеструмлень.

Окремо під час брифінгу підкреслили складну ситуацію у Зеленодольській громаді. Через обстріли понад сотня будинків залишилася без централізованого теплопостачання.

Для підтримки мешканців було запроваджено знижений тариф на електроенергію. Загалом із початку року область пережила два масштабні блекаути. Наразі продовжують діяти стабілізаційні графіки погодинних відключень.

До стабілізації ситуації долучилися й міжнародні партнери. Область отримала генератори та обладнання від міжнародних донорів, що дозволило підтримати роботу комунальних підприємств у критичні моменти.

Попри те, що дата закінчення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році ще невідома, у місті вже розпочалася підготовка до сезону. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Він пригадав події листопада 2022 року, коли масовані атаки спричинили масштабний блекаут по всій країні та створили реальну загрозу колапсу міських мереж. За його словами, місто тоді змогло вистояти завдяки системній підготовці, роботі комунальних служб та значним фінансовим ресурсам.

Філатов підкреслив, що відповідальність міської влади — забезпечити містян водою та теплом, тому підготовка до наступної зими стартує одразу після завершення попередньої. Уже проводяться наради та аналізуються слабкі місця системи.

Щодо завершення опалювального сезону у Дніпрі у 2026 році, рішення ухвалять відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830.

Опалення вимкнуть, якщо середня добова температура протягом трьох днів поспіль перевищує +8°C. Водночас остаточне рішення може прийматися на рівні міської ради з урахуванням реальних погодних умов та стану інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.