Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 950 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога 6 березня

особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб,

танків – 11 734 (+7) од.,

бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.,

артилерійських систем – 37 960 (+45) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 669 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 320 (+1) од.,

літаків – 435 (+0) од.,

гелікоптерів – 349 (+1) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.,

крилатих ракет – 4 384 (+0) од.,

кораблів / катерів – 30 (+0) од.,

підводних човнів – 2 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 81 642 (+208) од.,

спеціальної техніки – 4 080 (+1) од.

Нагадаємо, що вчора Військово-морські сили України повідомили про успішну операцію зі знищення живої сили ворога та техніки. Так, ВМС спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій вночі 5 березня вдарили по підрозділу противника на буровій установці Сиваш, що в акваторії Чорного моря.

В результаті спецоперації Сил оборони російські окупанти зазнали втрат у живій силі. А також знищено вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1472-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

