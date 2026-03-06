Втрати ворога на 6 березня: ЗСУ знищили 950 окупантів та один вертоліт
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 950 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога 6 березня
- особового складу – близько 1 271 350 (+950) осіб,
- танків – 11 734 (+7) од.,
- бойових броньованих машин – 24 148 (+6) од.,
- артилерійських систем – 37 960 (+45) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 669 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 320 (+1) од.,
- літаків – 435 (+0) од.,
- гелікоптерів – 349 (+1) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 159 990 (+1 609) од.,
- крилатих ракет – 4 384 (+0) од.,
- кораблів / катерів – 30 (+0) од.,
- підводних човнів – 2 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 81 642 (+208) од.,
- спеціальної техніки – 4 080 (+1) од.
Нагадаємо, що вчора Військово-морські сили України повідомили про успішну операцію зі знищення живої сили ворога та техніки. Так, ВМС спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій вночі 5 березня вдарили по підрозділу противника на буровій установці Сиваш, що в акваторії Чорного моря.
В результаті спецоперації Сил оборони російські окупанти зазнали втрат у живій силі. А також знищено вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1472-гу добу.
