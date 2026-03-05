Сьогодні, 5 березня, Військово-морські сили України знищили ворожий вертоліт Ка-27.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

Що відомо про збиття Ка-27

Силами та засобами Військово-морських сил ЗСУ над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.

Що відомо про вертоліт Ка-27

Вертоліт Ка-27 використовується для відстеження та знищення підводних човнів на глибині до 500 м, віддалених від корабля базування до 200 км.

Основні характеристики Ка-27:

Двигуни: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200–2225 к. с. кожен).

Максимальна злітна маса: 12 000 кг.

Швидкість: максимальна — 270 км/год, крейсерська — 220 км/год.

Дальність польоту: 800–900 км.

Практична висота: 5 000 м.

Вертоліт можна використовувати як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями. Може злітати з палуби корабля.

17 лютого повідомлялося, що вночі Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли тимчасово окупованого Криму.

28 вересня 2025 року військові Сил безпілотних систем знищили російський ударний гелікоптер Мі-28 у районі населеного пункту Котлярівка Покровського району Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дмитро Плетенчук

