Уряд розробив законопроєкт, який передбачає реформу ринку таксі в Україні, цифровізацію галузі, спрощення доступу до ринку та запровадження європейських стандартів безпеки.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Що передбачає реформа ринку таксі в Україні

У міністерстві зазначили, що проєкт закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування перевезень пасажирів на таксі має на меті вирішити системні проблеми галузі та вивести її з тіні.

— Сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію: офіційно в Україні близько 9,5 тис. автівок, що використовуються як таксі, а фактично на ринку працює понад 200 тис. водіїв, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Тож понад 90% ринку перебуває у тіні, що призводить до втрат для бюджету, відсутності соціальних гарантій для водіїв та мінімальних інструментів безпеки для пасажирів.

Новий статус водія

Реформа передбачає запровадження нового правового статусу — автомобільного самозайнятого перевізника.

Йдеться про водія, який працює без найманих працівників, отримує замовлення через онлайн-платформи та може легально здійснювати перевезення без необхідності реєструвати ФОП.

Такий підхід має спростити доступ до ринку та створити умови для добровільної легалізації водіїв.

Сертифікат водія

Замість ліцензії на транспортний засіб пропонується запровадити персональний електронний сертифікат водія.

Його можна буде отримати через електронні системи Укртрансбезпеки.

Для отримання сертифіката водій повинен відповідати кільком вимогам:

бути не молодшим за 20 років;

мати щонайменше два роки водійського стажу;

не мати судимості;

пройти медичний огляд.

Сертифікат видаватимуть строком на два роки.

Як працюватиме легалізація

У міністерстві пояснили, що вартість легалізації становитиме один прожитковий мінімум на два роки — приблизно 3 028 грн.

Податки з доходів водія сплачуватимуть онлайн-платформи як податкові агенти.

Тож водіям не потрібно буде реєструвати ФОП або подавати податкову звітність.

Орієнтовні витрати на легальну роботу становитимуть близько 130 грн на місяць.

Безпека для пасажирів

У салоні автомобіля планують розміщувати унікальний QR-код.

За його допомогою пасажири зможуть перевірити дані водія, чинність сертифіката та інформацію про перевізника.

Також автомобіль повинен мати чинний технічний контроль та страховку відповідальності.

Роль цифрових платформ

Оператори онлайн-платформ зобов’язані перевіряти сертифікати водіїв та наявність страхування.

Крім того, вони повинні контролювати тривалість роботи водія — не більше восьми годин безперервного керування.

За допуск нелегального водія передбачена відповідальність для платформ.

Повноваження громад

Органи місцевого самоврядування отримають право встановлювати вимоги до екологічності автомобілів, маркування таксі та організації перевезень.

Також громади зможуть надавати легальним таксі доступ до смуг громадського транспорту та спеціальних стоянок.

Терміни впровадження

Законопроєкт уже погоджений з іншими органами влади.

Наступним етапом стане його розгляд урядом і подання до Верховної Ради України.

У разі ухвалення закон набуде чинності через шість місяців після публікації.

