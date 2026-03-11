Правительство разработало законопроект, который предусматривает реформу рынка такси в Украине, цифровизацию отрасли, упрощение доступа к рынку и внедрение европейских стандартов безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Что предусматривает реформа рынка такси в Украине

В министерстве отметили, что проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения перевозок пассажиров на такси имеет целью решить системные проблемы отрасли и вывести ее из тени.

— Сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию: официально в Украине около 9,5 тыс. автомобилей, используемых в качестве такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тыс. водителей, — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Таким образом, более 90% рынка находится в тени, что приводит к потерям для бюджета, отсутствию социальных гарантий для водителей и минимальных инструментов безопасности для пассажиров.

Новый статус водителя

Реформа предусматривает введение нового правового статуса — автомобильного самозанятого перевозчика.

Речь идет о водителе, который работает без наемных работников, получает заказы через онлайн-платформы и может легально осуществлять перевозки без необходимости регистрировать ФЛП.

Такой подход должен упростить доступ к рынку и создать условия для добровольной легализации водителей.

Сертификат водителя

Вместо лицензии на транспортное средство предлагается ввести персональный электронный сертификат водителя.

Его можно будет получить через электронные системы Укртрансбезопасность.

Для получения сертификата водитель должен соответствовать нескольким требованиям:

быть не моложе 20 лет;

иметь не менее двух лет водительского стажа;

не иметь судимости;

пройти медицинский осмотр.

Сертификат будут выдавать сроком на два года.

Как будет работать легализация

В министерстве пояснили, что стоимость легализации составит один прожиточный минимум на два года — примерно 3 028 грн.

Налоги с доходов водителя будут платить онлайн-платформы как налоговые агенты.

Таким образом, водителям не нужно будет регистрировать ФЛП или подавать налоговую отчетность.

Ориентировочные расходы на легальную работу составят около 130 грн в месяц.

Безопасность для пассажиров

В салоне автомобиля планируют размещать уникальный QR-код.

С его помощью пассажиры смогут проверить данные водителя, действительность сертификата и информацию о перевозчике.

Также автомобиль должен иметь действующий технический контроль и страховку ответственности.

Роль цифровых платформ

Операторы онлайн-платформ обязаны проверять сертификаты водителей и наличие страховки.

Кроме того, они должны контролировать продолжительность работы водителя — не более восьми часов непрерывного вождения.

За допуск нелегального водителя предусмотрена ответственность для платформ.

Полномочия общин

Органы местного самоуправления получат право устанавливать требования к экологичности автомобилей, маркировке такси и организации перевозок.

Также общины смогут предоставлять легальным такси доступ к полосам общественного транспорта и специальным стоянках.

Сроки внедрения

Законопроект уже согласован с другими органами власти.

Следующим этапом станет его рассмотрение правительством и представление в Верховную Раду Украины.

В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации.

