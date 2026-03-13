РФ випустила по Кременчуцькому НПЗ понад 60 ракет і 260 дронів — Шмигаль
- Росія атакувала Кременчуцький НПЗ щонайменше 69 ракетами та близько 260 дронами.
- У березні Україна імпортувала майже 250 тис. тонн різного пального.
- У запасах є майже по 100 тис. тонн бензину та дизелю.
Росія атакувала Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ) щонайменше 69 ракетами та близько 260 дронами.
Про це у Верховній Раді заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Атаки РФ на нафтопереробну галузь
На сьогодні більшість контрактів щодо постачання пального виконується, хоча на початку березня з цим були проблеми.
За березень Україна вже імпортувала майже 250 тис. тонн бензину, дизелю та скрапленого газу.
На сьогодні Україна має в запасах майже по 100 тис. тонн бензину та дизелю. Для порівняння, станом на 1 лютого 2026 року було 64 тис. тонн бензину і 83 тис. тонн дизелю.
— Найбільше поставок йде з Польщі, Литви, Румунії та Греції. Загалом постачання здійснюється з понад 10 країн. Тому зараз ситуація з наявністю ресурсу контрольована. Уряд на постійному контакті з мережами, допомагаємо всюди, де можемо, — додав міністр енергетики.
За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни росіяни тисячами ракет та дронів атакують українську енергетику, зокрема й нафтопереробну галузь, намагаючись знищити її.
Лише для атак на Кременчуцький НПЗ російські війська запустили більше 60 ракет.
— Це 60 ракет — крилаті і балістичні. А також 260 дронів, які вдарили по цьому підприємству. Запустили росіяни по підприємству значно більше, — заявив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що Росія обстрілює Кременчуцький НПЗ із самого початку війни. Так, у травні 2022 року під час атаки на Кременчук по місцевому НПЗ прилетіло чотири ракети.
Уночі 20 вересня 2023 року російські ударні дрони також атакували Кременчуцький НПЗ.