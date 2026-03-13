Россия атаковала Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) как минимум 69 ракетами и около 260 дронами.

Об этом в Верховной Раде заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Атаки РФ на нефтеперерабатывающую отрасль

По его словам, на сегодняшний день большинство контрактов на поставку топлива выполняется, хотя в начале марта с этим были проблемы.

За март Украина уже импортировала почти 250 тыс. тонн бензина, дизеля и сжиженного газа, сказал Денис Шмыгаль.

На сегодняшний день Украина имеет в запасах почти по 100 тыс. тонн бензина и дизеля. Для сравнения, по состоянию на 1 февраля 2026 года было 64 тыс. тонн бензина и 83 тыс. тонн дизельного топлива.

— Больше всего поставок идет из Польши, Литвы, Румынии и Греции. В целом поставки осуществляются из более чем 10 стран. Поэтому сейчас ситуация с наличием ресурса контролируемая. Правительство находится в постоянном контакте с сетями, мы помогаем везде, где можем, — добавил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По словам министра, с начала полномасштабной войны россияне тысячами ракет и дронов атакуют украинскую энергетику, в том числе нефтеперерабатывающую отрасль, пытаясь уничтожить ее.

Только для атак на Кременчугский НПЗ российские войска запустили более 60 ракет.

— Это 60 ракет — крылатых и баллистических. А также 260 дронов, которые нанесли удар по этому предприятию. Запустили россияне по предприятию значительно больше, — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, что Россия обстреливает Кременчугский НПЗ с самого начала войны. Так, в мае 2022 года во время атаки на Кременчуг по местному НПЗ прилетели четыре ракеты.

Ночью 20 сентября 2023 года российские ударные дроны атаковали Кременчугский НПЗ.

