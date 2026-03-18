Іран вдарив балістикою по Катару, внаслідок чого одна з ракет влучила у промислове місто Рас-Лаффан.

Атака Ірану по найбільшому в світі ЗПГ у Катарі

Ключовий центр виробництва зрідженого природного газу опинився під атакою Ірану. На об’єкті виникла пожежа, повідомляє Міністерства внутрішніх справ Катару та компанія QatarEnergy.

– Заява QatarEnergy щодо ракетних обстрілів промислового міста Рас-Лаффан. QatarEnergy підтверджує, що промислове місто Рас-Лаффан сьогодні ввечері стало об’єктом ракетних обстрілів, – йдеться у повідомленні у соцмережі X.

Екстрені групи були негайно направлені для локалізації пожеж.

Зараз дивляться

Зазначається, що ключовий центр виробництва зрідженого природного газу зазнав значних пошкоджень. Місцезнаходження всього персоналу встановлено, наразі про жертв серед працівників не повідомлялось.

Згодом в катарському міністерстві повідомили, що рятувальникам вдалось взяти пожежу під контроль.

Міністерство закордонних справ Катару назвало атаку “небезпечною ескалацією” та “грубим порушенням суверенітету”.

У відомстві наголосили, що Катар від початку конфлікту намагався дистанціюватися від бойових дій і закликав сторони уникати ескалації, зокрема не атакувати цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Водночас у МЗС заявили, що дії Ірану “підривають регіональну безпеку та загрожують міжнародному миру”, а також втягують у конфлікт країни, які не є його сторонами.

Катар також звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом втрутитися та зупинити подальші порушення.

Міністерство також наголошує, що Катар залишає за собою право реагувати відповідно до статті (51) Статуту Організації Об’єднаних Націй та права на самооборону, гарантованих міжнародним правом, а також вжити відповідних заходів.

Рас-Лаффан є ключовим енергетичним центром країни, де розташований один із найбільших у світі комплексів зі зрідженого природного газу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.