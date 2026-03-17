Президент Дональд Трамп заявив, що союзники не допомагатимуть у війні з Іраном, попри те, що вчора він пообіцяв оголосити кілька країн, які планували допомогти у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

Про це пише CNN.

США не потребують союзників у війні з Іраном

– Сполучені Штати були поінформовані більшістю наших союзників по НАТО, що вони не хочуть брати участь у нашій військовій операції проти терористичного режиму Ірану на Близькому Сході, – написав Трамп у Truth Social.

Після того, як вчора він критикував країни за те, що вони не надали негайної допомоги, Трамп заявляє, що США більше не потребують і не хочуть допомоги НАТО і “ніколи її не потребували”.

– З огляду на те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не “потребуємо” і не бажаємо допомоги країн НАТО – ми ніколи її не потребували! Так само Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, я, як президент Сполучених Штатів Америки, безумовно наймогутнішої країни у світі, заявляю, що ми не потребуємо допомоги не від кого, – сказав Трамп.

Пізніше в Овальному кабінеті він повторив, що був “здивований”, побачивши, що союзники по НАТО не допомагають.

– Я думаю, що НАТО робить дуже дурну помилку. Я давно говорив, що, знаєте, я замислююся, чи буде НАТО коли-небудь поруч із нами. Отже, це був чудовий тест, бо вони нам не потрібні, але вони мали б бути поруч, – зазначив президент США.

Видання звертає увагу на те, що Трамп не згадав Китай у цьому дописі, попри те, що в понеділок він прямо згадував Пекін.

США мають переглянути членство в НАТО

Трамп також заявив, що Сполученим Штатам слід переглянути своє членство в НАТО, критикуючи союзників США за те, що вони не допомагають у війні з Іраном.

За його словами, членство в НАТО – це “безумовно те, про що нам слід замислитися”.

Американський президент ще раз заявив, що США не були зобов’язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, фактично прирівнюючи ту війну до війни з Іраном.

– Ми допомагаємо їм, а вони не допомогли нам, і я вважаю, що це дуже погано для НАТО, – сказав Трамп.

Він зазначив, що союзники по НАТО підтримують мету США – не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю – але неохоче беруть участь у війні.

– Ніхто не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю, тому що ці люди божевільні. Вони абсолютно божевільні, і вони жорстокі та агресивні. Усі з цим погоджуються, але не хочуть допомагати, – додав він.

Дональд Трамп зауважив, що Сполучені Штати це запам’ятали.

– Ми, як США, маємо це пам’ятати, тому що вважаємо це досить шокуючим.

На запитання, чи будуть якісь наслідки для НАТО, Трамп відповів:

– Ну, ні, я просто вважаю, що це недобре для партнерства, коли вони кажуть: Те, що ви робите – це чудова справа, але ми не будемо допомагати.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що країни, які отримують вигоду від Ормузької протоки, повинні допомогти США у війні з Іраном.

Президент сказав, що “незабаром” оголосить “кілька” країн, які запропонували свою допомогу щодо протоки, хоча не уточнив, які саме.

