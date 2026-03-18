Иран ударил баллистикой по Катару, в результате чего одна из ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан.

Атака Ирана по крупнейшему в мире СПГ в Катаре

Ключевой центр производства сжиженного природного газа оказался под атакой Ирана. На объекте возник пожар, сообщает Министерство внутренних дел Катара и компания QatarEnergy.

— Заявление QatarEnergy по ракетным обстрелам промышленного города Рас-Лаффан. QatarEnergy подтверждает, что промышленный город Рас-Лаффан сегодня вечером стал объектом ракетных обстрелов, — говорится в сообщении в соцсети X.

Экстренные группы были немедленно направлены на локализацию пожаров.

Отмечается, что ключевой центр производства сжиженного природного газа претерпел значительных разрушений. Местонахождение всего персонала установлено, на данный момент о жертвах среди работников не сообщалось.

Впоследствии в катарском министерстве сообщили, что спасателям удалось взять пожар под контроль.

Министерство иностранных дел Катара назвало атаку “опасной эскалацией” и “грубым нарушением суверенитета”.

В ведомстве подчеркнули, что Катар с начала конфликта пытался дистанцироваться от боевых действий и призвал стороны избегать эскалации, в том числе не атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

В то же время в МИД заявили, что действия Ирана “подрывают региональную безопасность и угрожают международному миру”, а также вовлекают в конфликт страны, не являющиеся его сторонами.

Катар также обратился к Совету Безопасности ООН с призывом вмешаться и остановить дальнейшие нарушения.

Министерство также отмечает, что Катар оставляет за собой право реагировать в соответствии со статьей (51) Устава Организации Объединенных Наций и право на самооборону, гарантированных международным правом, а также принять соответствующие меры.

Рас-Лаффан является ключевым энергетическим центром страны, где расположен один из самых больших в мире комплексов из сжиженного природного газа.

