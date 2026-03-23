Російські окупанти атакували Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Кривий Ріг 23 березня: що відомо

За словами голови ОВА, через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники ДСНС уже загасили.

Поранення дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Медики надають їм допомогу.

19 ворожих безпілотників збили упродовж ночі підрозділи Повітряного командування Схід над різними районами області.

Вдень 22 березня російський ворог атакував Кривий Ріг ударними дронами типу Шахед. Вибухами пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. Постраждав один багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок обстрілу сталося аварійне знеструмлення близько 4 тис. абонентів.

6 березня російські Шахеди також атакували Кривий Ріг. Зафіксоване пряме влучання девʼятиповерхівку та в підприємство на двох різних локаціях. Вибухами також побило близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об’єкт інфраструктури та бізнесу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 489-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Рада оборони Кривого Рогу

