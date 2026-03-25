Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 25 березня 2026 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 176 бойові зіткнення.
Про це повідомляють у Генеральному штабі України.
Противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 38 авіаційних ударів – скинув 137 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 4686 дронів-камікадзе та здійснив 2950 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 491-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.