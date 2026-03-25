За минулу добу на фронті відбулося 176 бойові зіткнення.

Про це повідомляють у Генеральному штабі України.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 38 авіаційних ударів – скинув 137 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 4686 дронів-камікадзе та здійснив 2950 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 25 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 491-шу добу.

