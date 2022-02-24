Російські війська захопили низку населених пунктів Херсонської області – ОДА

Російсько-окупаційні війська захопили низку населених пунктів у Херсонській області, повідомила місцева обласна державна адміністрація.

Генічеський район: всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть у Генічеську, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку людей, які виїжджають, на приналежність до Збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Скадовський район: колона військової техніки стоїть у районі Широке, не рухається. У місті Скадовськ війська, стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Бериславський район: велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та прямує на Велику Олександрівку. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. Щодо перебування техніки у Бериславі точна інформація відсутня.

Каховський район: військова техніка стоїть у Новій Каховці. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

Херсонський район: Інформація часткова. Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через річку Дніпро під контролем загарбників.

Державну службу з надзвичайних ситуацій України перевели у режим підвищеної готовності. Всі районні управління функціонують у позмінному режимі та тримають постійний зв’язок з медичною службою.

За даними ЗСУ, 33 людей постраждали, серед них є чотири дитини. Крім того, дістали поранення 17 військовослужбовців. Ще 13 людей загинули, з них є дві дитини та дев’ять військовослужбовців.