Росія проводить супутникову зйомку військових і енергетичних об’єктів США та країн Близького Сходу, що може свідчити про підготовку до можливих атак.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

РФ здійснює зйомку військових об’єктів США та Близького Сходу

– На агресора потрібно тиснути. Зняття санкцій – це точно не тиск. Виходить, чесно кажучи, дивно: знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об’єктах, і туди входять також країни, які говорять про зняття санкцій, або їх знімають. Нехай люди самі роблять висновки, – сказав він.

Зеленський повідомив, що щоденно отримує дані від української розвідки і поділився інформацією з ранкової доповіді щодо діяльності російських супутників.

Президент зазначив, що супутники РФ знімали військові об’єкти США в регіоні Близького Сходу в інтересах Росії.

– 24 березня вони зняли спільну американо-британську військову базу Дієго Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. За нашими оцінками, попередньо зйомка проводилася 19 січня, – розповів Зеленський.

Він додав, що далі росіяни робили знімки міжнародного аеропорту Кувейту та частини території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган.

25 березня супутники РФ знімали авіабазу Принц Султан у Саудівській Аравії. 26 березня були зроблені знімки нафтогазового родовища Шайбах у Саудівській Аравії, авіабази Інджирлік у Туреччині та авіабази Аль-Удейд у Катарі.

Також, за словами президента, “щось в місті Хайфі знімали”, проте точних даних немає.

– От ви мене запитуєте з приводу санкцій – на що це впливає? У цьому списку немає об’єктів в Україні. Знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, американо-англійську базу тощо. Так хто кому допомагає?, – сказав він.

Зеленський наголосив, що росіяни завжди знімають об’єкти для завдання ударів.

Тому, за його словами, коли супутники знімають об’єкти в Україні, відразу зрозуміло, що ці об’єкти потрібно закривати, і починається операція по їх знищенню.

Президент додав, що йдеться про об’єкти енерго- та водопостачання, а також військові об’єкти.

– Всі знають, для чого іде зйомка, для чого йде повторна зйомка. Всі знають, для чого потрібна третя зйомка, всі знають, що буде точно завдано удару. Якщо руські це роблять, як можна знімати санкції?, – сказав Зеленський.

