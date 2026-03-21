Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Іран запустив балістичні ракети по базі США та Британії в Індійському океані
Головне
- Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.
- Це перше застосування міжконтинентальних балістичних ракет Іраном за межами Близького Сходу.
Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Жодна з ракет не досягла цілей.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.
Балістичні ракети Ірану по Дієго-Гарсії: що відомо
Пов'язані теми:
