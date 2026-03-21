За інформацією The Wall Street Journal, Іран застосував міжконтинентальні балістичні ракети для атаки на стратегічну військову базу США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Це перший зафіксований випадок, коли Іран застосував міжконтинентальні балістичні ракети для удару за межами Близького Сходу, демонструючи здатність загрожувати стратегічним об’єктам США.

За даними чиновників, одна з ракет зазнала технічної несправності, іншу спробував перехопити американський військовий корабель за допомогою ракети SM-3, проте офіційно підтвердити успіх перехоплення не вдалося.

Атака на Дієго-Гарсію, що розташована приблизно за 4000 км від Ірану, свідчить про більшу дальність ракет Тегерана, ніж визнавали раніше. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі минулого місяця заявляв, що ракети мають обмеження до 2000 км.

Дієго-Гарсія є ключовою військовою базою, на якій США розміщують стратегічні бомбардувальники, атомні підводні човни та есмінці з ракетами.

Раніше президент США Дональд Трамп висловлював обурення щодо передачі Великою Британією островів Чагос Маврикію. Через це Сполучені Штати втратили можливість використовувати авіабазу на острові Дієго-Гарсія і змушені шукати інше місце для посадки літаків.

Нагадаємо, 20 березня Іран атакував нафтопереробний завод Міна-аль-Ахмаді в Кувейті. Підприємство дістало пошкоджень та призупинило роботу.