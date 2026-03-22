На світанку 22 березня у територіальних водах Катару в Перській затоці через технічну несправність розбився військовий гелікоптер. Підтверджено загибель семи осіб, які перебували на борту.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Катару.

Авіакатастрофа в Катарі: що відомо

За даними Міністерства оборони Катару, вранці 22 березня у територіальних водах Катару в Перській затоці під час виконання планового завдання розбився військовий гелікоптер.

Причиною падіння стала технічна несправність.

На борту перебувало семеро людей. У відомстві повідомили, що всі вони загинули.

— Підтверджено загибель: капітана (пілота) Мубарака Салема Даваї Аль-Маррі, сержанта Фахада Хаді Ганема Аль-Хаяріна та капрала Мохаммеда Махер Мохаммеда, усі вони були військовослужбовцями Збройних сил Катару; майора Сінана Таштекіна з Об’єднаних катарсько-турецьких сил; а також Сулеймана Джемри Кахрамана та Ісмаїла Анаса Джани, турецьких цивільних колаборантів, які були пасажирами літака, – йдеться у повідомленні.

Згодом у Міноборони Катару повідомили про загибель ще одного пілота гелікоптера Саїда Нассера Самеха.

