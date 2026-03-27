Рекордна атака дронів 24 березня: чому РФ б’є по центрах міст і що буде далі

За добу 24 березня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну ударними дронами, розтягнувши її на кілька хвиль – нічну та денну. За попередніми оцінками, ворог застосував майже тисячу БпЛА.

Про подібний сценарій завчасно попереджали і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Особливістю атаки РФ 24 березня 2026 року стала її денна фаза: дрони заходили з півночі і рухалися організованими групами, фактично колонами, що ускладнювало роботу ППО. Під прицілом опинилися не лише прифронтові регіони, а й центри великих міст – Київ, Вінниця, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир.

Більше про те, чи можна говорити про зміну тактики терору росіян та чого чекати далі після масованого обстрілу 24 березня – Факти ICTV дізнавалися в експерта з озброєнь Defense Express Івана Киричевського та авіаційного експерта Костянтина Криволапа.

Масовані атаки посеред дня та 1000 дронів: як змінилась тактика росіян

Військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський зазначив, що серед головних особливостей атаки РФ 24 березня можна відзначити спробу розтягнути її по тривалості, а також – по кількості засобів, що є певним антирекордом.

– Але це тільки перший приклад по цивільній інфраструктурі. Якщо ж подивитися на загальну статистику втрат росіян по безпілотникам, яку взагалі публікує Генеральний штаб, то в деякі дні росіяни втрачають по 2000, навіть трохи більше, оперативно-тактичних БПЛА, – зауважив він.

На його думку, мова тут йде не про конкретні російські дії, а, скоріше, про особливості масового сприйняття оборонної психології серед нашого населення.

Він наголосив, що, можливо, вперше за час повномасштабної війни за допомогою БПЛА вдалося зірвати атаку з ймовірним використанням ракет Циркон на базі пускових установок Онікс – принаймні, вперше про це стало відомо.

Адже раніше не було даних про те, що ЗСУ зловили прямо перед стартовими позиціями настільки небезпечні російські ракети, чим зірвали атаку.

– Але, як бачимо, те, що мало би бути з розряду “вперше в історії” і, відповідно, сприйматися по-особливому широкою громадською думкою, загубилося на тлі картин, що 15, – усього 15, – БпЛА з майже тисячі прорвались до призначених цілей, – звернув увагу експерт.

Водночас колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро Антонов, авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомив, що росіяни готували цю атаку дуже давно.

Такий висновок він пов’язує з їхніми можливостями щодо виробництва, підготовки всієї комплектації, логістики, яка стосується виробництва та переміщення цих БпЛА до пускових майданчиків.

Криволап наголосив, що росіяни перейшли від тактики використання ракет для нанесення по нам ударів до більш дешевого засобу – Шахедів.

– Вони роблять ставку на суттєве здешевшення засобів, і чим більше засобів, тим краще. Цей тренд – дешеві засоби, які мають різні можливості з точки зору зв’язку, керування, скажімо, застосування штучного інтелекту. Це все каже про те, що росіяни будуть намагатися не тільки збільшувати кількість цих Шахедів, а й будуть переходити до поступового керування роями цих дронів, – пояснив він.

За словами експерта, якщо розглядати з точки зору тактики подібні атаки, то спочатку треба мати дешевий засіб, оснастити його різними можливостями – зв’язку, бойової частини, функціоналу, оптики, тепловізійних камер, меш-модемів і так далі. Після цього можна реалізовувати технології та алгоритми SWARM – рій бджіл, птиць, тарганів, риб чи мурах, або навіть бактерій.

За його словами, кожен з цих способів може вирішувати конкретну військову задачу: одні знаходять цілі, інші розподіляють їх, треті знаходять найкращі логістичні маршрути. Четверті – заміщують тих, хто був збитий. І росіяни будуть йти саме в цьому напрямку.

Чи зможуть росіяни зробити такі атаки системними: думка експертів

Експерти зауважують, що для того, щоб провести таку атаку, росіянам треба накопичити не тільки безпілотники – необхідна й певна кількість особового складу.

Також Іван Киричевській розповів, що й на локації, звідки запускають Шахеди, дрони не прибувають повністю спорядженими, адже треба прикрутити бойові частини та перевірити справність бортових систем, тож підготовка може займати багато часу.

– Тут треба говорити не про їхні наміри, а про наші конкретні дії, щоб цього не сталося… Ми вже мали таку тенденцію, коли росіяни в жовтні минулого року провели атаку 800 дронів за добу, потім почалися удари з певної системи по російським можливостям. Відповідно, я думаю, що буде така сама тенденція й зараз, – заявив він.

Також Киричевський спрогнозував, що після піку обстрілів варто очікувати просідання, адже у росіян виробництво йде ривками – то спад, то підйом, то спад, то підйом.

Крім іншого, РФ, за деякими даними, продовжує передавати частину своїх безпілотників Ірану.

За його словами, пік виробництва в роботі ВПК росіян йде під кінець року.

Також для ракет треба певна тривалість виробництва – мінімум кілька місяців, так само і для дронів.

– Відповідно, те, що росіяни спомоглися один раз на таку акцію, не означає, що вони зможуть робити це постійно. Ми можемо превентивно спрацювати так, щоб не було ні Шахедів, ні персоналу, який їх застосовує, – пояснив він.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап, тим часом, зазначив, що в червні минулого року росіяни виробляли близько 3 тис. Шахедів на місяць, – і ці цифри підтверджувались кількістю ударів по нашим територіям.

Він додав, що зараз, ймовірно, вони вийшли на цифру 4000-4500 безпілотників на місяць, тож для масованих обстрілів їм доводиться накопичувати ці засоби.

Чому ворог обрав удари саме по центрах обласних міст

За словами експерта з озброєнь Defense Express Івана Киричевського, росіянам не варто приписувати високі та складні мотиви у їхніх обстрілах – мова йде про банальне бажання знищити українців та вбити нас в максимально можливій кількості, без особливого хитрого задуму.

– Питання тільки в тому, наскільки вони споможні цей задум реалізувати. Адже одним із аспектів того, що вони запустили майже тисячу БпЛА саме протягом доби, може бути те, що якщо чисто математично порахувати, то в них на таку масовану атаку могло бути недостатньо зосереджено персоналу. Відповідно, один і той самий персонал пробігав майже добу, – припустив він.

Костянтин Криволап, своєю чергою, зауважив, що агресори навмисне б’ють там, де є скупчення людей, а не по військовим чи полігонам.

– Вони б’ють там, де можна навести найбільший шум. Вони ж нас не розуміють, що ми не росіяни, які сказали б, давайте сховаємося і якось перетерпимо, скажемо владі, що ж вона таке робить – нас не захищає. Росіяни на це розраховують. А для нас це зрозуміло, що це тактика терору населення, не військова, – підсумував він.

Масований обстріл України та війна в Ірані: чи вплинув дефіцит ракет до систем Patriot

Експерт Іван Киричевський зауважив, що Шахеди в Україні не збивають ракетами Patriot, і навіть у Перській затоці дані про активне використання їх по дронам – це може бути медійне перебільшення.

– Враховуючи, скільки іранці з росіянами випустили по країнах Перської затоки балістичних ракет і Шахедів, і якщо порахувати цю суму плюс відомі цифри по використанню ракет Patriot, то вони плюс-мінус економно працювали, – вважає він.

За його даними, для цих цілей західні партнери постачають комплекси Raven, Gravehawk, і ракети до них є в достатній кількості. Також є американські специфічні комплекси з керованими лазерними ракетами.

Авіаційний експерт Констянтин Криволап наголосив, що якщо в росіян є чим бити по Україні, то вони будуть бити.

Просто в одних ситуаціях вони будуть намагатися ракети зекономити, а в інших – будуть намагатися ними користуватися. Один з основних висновків – це те, що Росія переходить до дронової війни в більшому ступені, ніж раніше.

Він попередив, що дефіцит ракет-перехоплювачів був завжди і тепер він буде тільки збільшуватися не тільки у нас, але й по всьому світу.

– До того ж країни Близького Сходу, маючи більше грошей, зможуть перебивати нас ціною. Можливо саме це – одна з тем, з якою наш президент поїхав туди, тема більш-менш чесного та благородного розподілу цих ракет. Тому що так, як їх використовують ці країни, це не зовсім ефективно й раціонально, – підсумував він.

Які технології має Україна для протистояння масованим атакам РФ

Як оцінив Іван Киричевський, саме в сегменті протидії безпілотникам Україна не має жорсткого дефіциту засобів.

– Навіть було повідомлення, що ми отримали керовані Hellfire, які можуть і по танкам стріляти, і по дронам. Звісно, завжди є куди посилюватись, розгортати оперативні спроможності… але в нас поступово росте кількість збитих російських дронів, – заявив він.

Експерт нагадав, що навіть в обстріл 24 березня було збито 97% дронів, а раніше і 70% збитих Шахедів вважалися золотим показником.

– Проблема полягає якраз в іншому – потрібні люди, щоб застосовувати БпЛА. Має поширюватися думка, що дрон сам себе в повітря не підніме і ракета сама себе не відстріляє, – наголосив Киричевський.

Серед основних технологій, які використовує Україна для протидії російським атакам, за його словами, є зенітні дрони – по складності від простих півдронів, до рівня зенітної ракети, тільки з пропеллером.

Різні з ЗРК і з дешевими ракетами. Як, наприклад, британські імпровізовані ЗРК Raven під їхні ракети АЕМ-132 і Gravehawk якраз під наші Р-73.

Також американські ракети ПКВС, ймовірно, можуть використовуватись, як і армійська авіація з бортовими кулеметами на борту.

– Питання не в якихось особливих технологіях, а просто в тому, щоб мати відповідну масовність засобів. Її ще треба нарощувати, як і масованість персоналу. Є певний парадокс в тому, що чомусь після будь-якої такої масової російської атаки черги добровольців не спостерігаються. Доводиться докладати зусиль навіть в рамках проведення кампанії рекрутингу, – зазначив він.

Експерт Констянтин Криволап повідомив, що хоча ми збили дуже велику кількість дронів під час масованої атаки 24 березня, треба розуміти, що резерви для покращення цієї ситуації все ще є.

Він також наголосив, що армії не вистачає фізично людей, які можуть цим займатися.

– Тому що нічна зміна відпрацювала чудово. Лише друга зміна, яка мала їх підміняти вдень, – судячи з усього, їх було менше за нічних. Вони, схоже, не встигали вже так надійно і ефективно виконувати ті завдання, які виконувала нічна зміна. Те, що сталося показало, що в нас є зони, які ППО ще не перекриває, – сказав Криволап.

Він додав, що наші захисники зробили дуже багато, і концепція Федорова та Єлізарова за допомогою ШІ зупиняти все, що до нас летить ще на кордоні або на лінії бойового зіткнення – працює чудово. Однак варто пам’ятати, що дірки в обороні будуть завжди, а росіяни завжди будуть їх шукати.

За його оцінкою, найбільш ефективним буде використання прив’язних аеростатів, які будуть досить чітко контролювати повітряний простір та літаків легкомоторної авіації, які зможуть перехоплювати Шахеди.

