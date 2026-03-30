Ловля карасів ранньою весною: коли починається активне клювання та заборони
- Карась активізується навесні після прогрівання води до +10–12°C, а найкращий період кльову — квітень і початок травня під час переднерестового "жору".
- Найефективніше ловити карася ранньою весною на мілководді серед рослинності.
- З 1 квітня діє нерестова заборона з обмеженнями на вилов, а за порушення передбачені штрафи та інша відповідальність.
Ловля карася ранньою весною в Україні має свої особливості, про які нагадують у рибоохоронних органах. Зокрема, у Сумському робоохоронному патрулі пояснюють, що після сходження криги риба поступово виходить із зимувальних ям і починає активно харчуватися, готуючись до нересту.
Чи дозволена ловля карася ранньою весною та які є обмеження, читайте в нашому матеріалі.
Ловля карася навесні: коли риба найкраще клює
Фахівці рибоохоронного патруля підкреслюють, що карась активізується не одразу, адже вирішальним фактором є температура води.
Масовий рух риби починається тоді, коли вода прогрівається приблизно до +10…+12°C. Саме в цей період, за словами інспекторів, карась намагається швидко відновити сили після зими, адже попереду енергозатратний період розмноження.
Як пояснюють у рибпатрулі, так званий “переднерестовий жор” триває від двох до трьох тижнів, залежно від погодних умов і регіону. У цей час спостерігається найактивніше клювання, яке зазвичай припадає на квітень — початок травня.
Що стосується ловлі карася в березні, то вона можлива, але значно менш результативна через холодну воду. Натомість із потеплінням активність риби різко зростає, і ловля карася навесні в квітні стає найбільш перспективною.
Де шукати карася ранньою весною
Фахівці рибпатруля наголошують, що навесні карась тримається переважно мілководдя. Це пояснюється тим, що такі ділянки швидше прогріваються і багаті на корм, торішню рослинність і личинки комах.
Найкращими місцями для риболовлі вважаються:
- зарості очерету або рогозу;
- ділянки з глибиною близько одного метра;
- виходи із заток і закоряжені мілководдя.
Також зазначається, що навесні карась часто змінює місця стоянки, тому рибалці доводиться активно шукати рибу, а не чекати її на одному місці, як улітку.
Снасті та тактика: що радять інспектори
У рибпатрулі рекомендують обирати легкі та чутливі снасті. Зокрема, найкраще підходять вудилища довжиною 5–6 метрів, які дозволяють точно і безшумно закидати приманку серед рослинності.
Серед основних порад:
- використовувати волосінь діаметром 0,14–0,16 мм;
- відмовитися від повідця, щоб уникнути зачепів;
- застосовувати гачки приблизно №10 за міжнародною класифікацією.
Окрему увагу приділяють підгодовуванню. За словами фахівців, прикорм має бути не поживним, а привабливим за запахом.
Для цього використовують панірувальні сухарі з додаванням печива, манки або навіть подрібненого черв’яка. Найефективнішими наживками традиційно залишаються мотиль і дощовий черв’як.
Чи дозволена ловля карася навесні
Попри активний кльов, рибалкам варто враховувати сезонні обмеження. У Державному агентстві меліорації та рибного господарства України наголошують, що з 1 квітня 2026 року в Україні стартує весняно-літня нерестова заборона.
Як пояснив голова відомства Ігор Клименок, такі обмеження вводяться для захисту риби в період розмноження, коли вона є найбільш вразливою. За його словами, головне завдання — забезпечити спокій для відновлення популяцій.
Водночас строки початку заборони можуть відрізнятися:
- з 5 квітня — на Дніпровському водосховищі;
- з 10 квітня — на більшості великих водосховищ і річках, зокрема Дніпрі та Десні.
Які правила діють під час нересту
Ловля карася навесні в Україні не заборонена повністю, але має чіткі обмеження. Під час нересту дозволяється:
- рибалити лише з берега;
- використовувати не більше двох гачків або спінінг з однією приманкою;
- ловити виключно поза межами нерестовищ.
Натомість забороняється:
- пересування моторними човнами поза судновими ходами;
- промисловий вилов;
- підводне полювання.
Відповідальність за порушення
У Держрибагентстві попереджають, що порушення правил нерестової заборони може призвести як до адміністративних штрафів, так і до кримінальної відповідальності. Крім того, рибалки зобов’язані відшкодовувати збитки, завдані рибному господарству.