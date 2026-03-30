Ловля карася ранньою весною в Україні має свої особливості, про які нагадують у рибоохоронних органах. Зокрема, у Сумському робоохоронному патрулі пояснюють, що після сходження криги риба поступово виходить із зимувальних ям і починає активно харчуватися, готуючись до нересту.

Ловля карася навесні: коли риба найкраще клює

Фахівці рибоохоронного патруля підкреслюють, що карась активізується не одразу, адже вирішальним фактором є температура води.

Масовий рух риби починається тоді, коли вода прогрівається приблизно до +10…+12°C. Саме в цей період, за словами інспекторів, карась намагається швидко відновити сили після зими, адже попереду енергозатратний період розмноження.

Як пояснюють у рибпатрулі, так званий “переднерестовий жор” триває від двох до трьох тижнів, залежно від погодних умов і регіону. У цей час спостерігається найактивніше клювання, яке зазвичай припадає на квітень — початок травня.

Що стосується ловлі карася в березні, то вона можлива, але значно менш результативна через холодну воду. Натомість із потеплінням активність риби різко зростає, і ловля карася навесні в квітні стає найбільш перспективною.

Де шукати карася ранньою весною

Фахівці рибпатруля наголошують, що навесні карась тримається переважно мілководдя. Це пояснюється тим, що такі ділянки швидше прогріваються і багаті на корм, торішню рослинність і личинки комах.

Найкращими місцями для риболовлі вважаються:

зарості очерету або рогозу;

ділянки з глибиною близько одного метра;

виходи із заток і закоряжені мілководдя.

Також зазначається, що навесні карась часто змінює місця стоянки, тому рибалці доводиться активно шукати рибу, а не чекати її на одному місці, як улітку.

Снасті та тактика: що радять інспектори

У рибпатрулі рекомендують обирати легкі та чутливі снасті. Зокрема, найкраще підходять вудилища довжиною 5–6 метрів, які дозволяють точно і безшумно закидати приманку серед рослинності.

Серед основних порад:

використовувати волосінь діаметром 0,14–0,16 мм;

відмовитися від повідця, щоб уникнути зачепів;

застосовувати гачки приблизно №10 за міжнародною класифікацією.

Окрему увагу приділяють підгодовуванню. За словами фахівців, прикорм має бути не поживним, а привабливим за запахом.

Для цього використовують панірувальні сухарі з додаванням печива, манки або навіть подрібненого черв’яка. Найефективнішими наживками традиційно залишаються мотиль і дощовий черв’як.

Чи дозволена ловля карася навесні

Попри активний кльов, рибалкам варто враховувати сезонні обмеження. У Державному агентстві меліорації та рибного господарства України наголошують, що з 1 квітня 2026 року в Україні стартує весняно-літня нерестова заборона.

Як пояснив голова відомства Ігор Клименок, такі обмеження вводяться для захисту риби в період розмноження, коли вона є найбільш вразливою. За його словами, головне завдання — забезпечити спокій для відновлення популяцій.

Водночас строки початку заборони можуть відрізнятися:

з 5 квітня — на Дніпровському водосховищі;

з 10 квітня — на більшості великих водосховищ і річках, зокрема Дніпрі та Десні.

Які правила діють під час нересту

Ловля карася навесні в Україні не заборонена повністю, але має чіткі обмеження. Під час нересту дозволяється:

рибалити лише з берега;

використовувати не більше двох гачків або спінінг з однією приманкою;

ловити виключно поза межами нерестовищ.

Натомість забороняється:

пересування моторними човнами поза судновими ходами;

промисловий вилов;

підводне полювання.

Відповідальність за порушення

У Держрибагентстві попереджають, що порушення правил нерестової заборони може призвести як до адміністративних штрафів, так і до кримінальної відповідальності. Крім того, рибалки зобов’язані відшкодовувати збитки, завдані рибному господарству.

