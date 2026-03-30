Ловля карася ранней весной в Украине имеет свои особенности, о которых напоминают в рыбоохранных органах. В частности, в Сумском рыбоохранном патруле объясняют, что после схода льда рыба постепенно выходит из зимних ям и начинает активно питаться, готовясь к нересту.

Ловля карася весной: когда рыба лучше всего клюет

Специалисты рыбоохранного патруля подчеркивают, что карась активизируется не сразу, ведь решающим фактором является температура воды.

Массовое перемещение рыбы начинается тогда, когда вода прогревается примерно до +10…+12°C. Именно в этот период, по словам инспекторов, карась пытается быстро восстановить силы после зимы, ведь впереди энергозатратный период размножения.

Как объясняют в рыбоохранном патруле, так называемый “преднерестовой жор” длится от двух до трех недель, в зависимости от погодных условий и региона. В это время наблюдается наиболее активный клев, который обычно приходится на апрель — начало мая.

Что касается ловли карася в марте, то она возможна, но значительно менее результативна из-за холодной воды. Зато с потеплением активность рыбы резко возрастает, и ловля карася весной в апреле становится наиболее перспективной.

Где искать карася ранней весной

Специалисты рыбопатруля отмечают, что весной карась держится преимущественно на мелководье. Это объясняется тем, что такие участки быстрее прогреваются и богаты кормом, прошлогодней растительностью и личинками насекомых.

Лучшими местами для рыбалки считаются:

заросли камыша или рогоза;

участки с глубиной около одного метра;

выходы из заливов и заросшие водорослями мелководья.

Также отмечается, что весной карась часто меняет места стоянки, поэтому рыболову приходится активно искать рыбу, а не ждать ее на одном месте, как летом.

Снасти и тактика: что советуют инспекторы

В рыбопатруле рекомендуют выбирать легкие и чувствительные снасти. В частности, лучше всего подходят удилища длиной 5–6 метров, которые позволяют точно и бесшумно закидывать приманку среди растительности.

Среди основных советов:

использовать леску диаметром 0,14–0,16 мм;

отказаться от поводка, чтобы избежать зацепов;

применять крючки примерно №10 по международной классификации.

Отдельное внимание уделяют прикормке. По словам специалистов, прикормка должна быть не питательной, а привлекательной по запаху.

Для этого используют панировочные сухари с добавлением печенья, манки или даже измельченного червя. Самыми эффективными наживками традиционно остаются мотыль и дождевой червь.

Разрешена ли ловля карася весной

Несмотря на активный клев, рыболовам стоит учитывать сезонные ограничения. В Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины отмечают, что с 1 апреля 2026 года в Украине начинается весенне-летний нерестовый запрет.

Как пояснил глава ведомства Игорь Клименок, такие ограничения вводятся для защиты рыбы в период размножения, когда она наиболее уязвима. По его словам, главная задача — обеспечить спокойствие для восстановления популяций.

В то же время сроки начала запрета могут отличаться:

с 5 апреля — на Днепровском водохранилище;

с 10 апреля — на большинстве крупных водохранилищ и рек, в частности на Днепре и Десне.

Какие правила действуют во время нереста

Ловля карася весной в Украине не запрещена полностью, но имеет четкие ограничения. Во время нереста разрешается:

рыбачить только с берега;

использовать не более двух крючков или спиннинг с одной приманкой;

ловить исключительно за пределами нерестилищ.

Зато запрещается:

передвижение на моторных лодках вне судоходных путей;

промышленный вылов;

подводная охота.

Ответственность за нарушение

В Госрыбагентстве предупреждают, что нарушение правил нерестового запрета может привести как к административным штрафам, так и к уголовной ответственности. Кроме того, рыболовы обязаны возмещать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству.

