Ловля карасей ранней весной: когда начинается активный клев и запреты
- Карась активизируется весной после прогрева воды до +10–12 °C, а лучший период клева — апрель и начало мая, во время преднерестового "жора".
- Наиболее эффективно ловить карася ранней весной на мелководье среди растительности.
- С 1 апреля действует нерестовый запрет с ограничениями на вылов, а за нарушение предусмотрены штрафы и другая ответственность.
Ловля карася ранней весной в Украине имеет свои особенности, о которых напоминают в рыбоохранных органах. В частности, в Сумском рыбоохранном патруле объясняют, что после схода льда рыба постепенно выходит из зимних ям и начинает активно питаться, готовясь к нересту.
Ловля карася весной: когда рыба лучше всего клюет
Специалисты рыбоохранного патруля подчеркивают, что карась активизируется не сразу, ведь решающим фактором является температура воды.
Массовое перемещение рыбы начинается тогда, когда вода прогревается примерно до +10…+12°C. Именно в этот период, по словам инспекторов, карась пытается быстро восстановить силы после зимы, ведь впереди энергозатратный период размножения.
Как объясняют в рыбоохранном патруле, так называемый “преднерестовой жор” длится от двух до трех недель, в зависимости от погодных условий и региона. В это время наблюдается наиболее активный клев, который обычно приходится на апрель — начало мая.
Что касается ловли карася в марте, то она возможна, но значительно менее результативна из-за холодной воды. Зато с потеплением активность рыбы резко возрастает, и ловля карася весной в апреле становится наиболее перспективной.
Где искать карася ранней весной
Специалисты рыбопатруля отмечают, что весной карась держится преимущественно на мелководье. Это объясняется тем, что такие участки быстрее прогреваются и богаты кормом, прошлогодней растительностью и личинками насекомых.
Лучшими местами для рыбалки считаются:
- заросли камыша или рогоза;
- участки с глубиной около одного метра;
- выходы из заливов и заросшие водорослями мелководья.
Также отмечается, что весной карась часто меняет места стоянки, поэтому рыболову приходится активно искать рыбу, а не ждать ее на одном месте, как летом.
Снасти и тактика: что советуют инспекторы
В рыбопатруле рекомендуют выбирать легкие и чувствительные снасти. В частности, лучше всего подходят удилища длиной 5–6 метров, которые позволяют точно и бесшумно закидывать приманку среди растительности.
Среди основных советов:
- использовать леску диаметром 0,14–0,16 мм;
- отказаться от поводка, чтобы избежать зацепов;
- применять крючки примерно №10 по международной классификации.
Отдельное внимание уделяют прикормке. По словам специалистов, прикормка должна быть не питательной, а привлекательной по запаху.
Для этого используют панировочные сухари с добавлением печенья, манки или даже измельченного червя. Самыми эффективными наживками традиционно остаются мотыль и дождевой червь.
Разрешена ли ловля карася весной
Несмотря на активный клев, рыболовам стоит учитывать сезонные ограничения. В Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины отмечают, что с 1 апреля 2026 года в Украине начинается весенне-летний нерестовый запрет.
Как пояснил глава ведомства Игорь Клименок, такие ограничения вводятся для защиты рыбы в период размножения, когда она наиболее уязвима. По его словам, главная задача — обеспечить спокойствие для восстановления популяций.
В то же время сроки начала запрета могут отличаться:
- с 5 апреля — на Днепровском водохранилище;
- с 10 апреля — на большинстве крупных водохранилищ и рек, в частности на Днепре и Десне.
Какие правила действуют во время нереста
Ловля карася весной в Украине не запрещена полностью, но имеет четкие ограничения. Во время нереста разрешается:
- рыбачить только с берега;
- использовать не более двух крючков или спиннинг с одной приманкой;
- ловить исключительно за пределами нерестилищ.
Зато запрещается:
- передвижение на моторных лодках вне судоходных путей;
- промышленный вылов;
- подводная охота.
Ответственность за нарушение
В Госрыбагентстве предупреждают, что нарушение правил нерестового запрета может привести как к административным штрафам, так и к уголовной ответственности. Кроме того, рыболовы обязаны возмещать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству.