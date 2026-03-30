У неділю, 29 березня, помер артист Маски-шоу Володимир Комаров.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці театру Маски.

Артист Володимир Комаров – причина смерті

Зазначається, що причина смерті артиста Володимира Комарова – серцева недостатність.

– Фантастично талановитий, Богом поцілований, позитивний, добрий, харизматичний, справжній… Серцева недостатність… Просто немає слів… – сказано в повідомленні.

Представники театру зауважили, що відспівування українського коміка Володимира Комарова заплановане на середу, 1 квітня, в Пантелеймонівському монастирі, вулиця Пантелеймонівська 66.

Час відспівування Комарова обіцяють уточнити пізніше.

Хто такий Володимир Комаров

Володимир Комаров – український комік та артист, народився у 1964 році на Кіровоградщині, однак згодом його родина переїхала в Одесу.

Комаров почав займатися пантомімою ще у шкільні роки. Він навчався в Одеському інституті харчової промисловості, а також проходив службу на Північному флоті.

Кар’єру артиста розпочав з Ансамбля пантоміми та клоунади Маски при Одеській обласній філармонії. Згодом почав працювати у Київському естрадному театрі Шарж, однак у 1989 році повернувся до студії Маски і став там одним із впізнаваних учасників комедійних скетчів.

Артист Володимир Комаров залишив театр Маски у 2002 році, натомість він створив комік-дует під назвою Одеколон разом з Олексієм Агоп’яном.

Пізніше – заснував музично-гумористичний гурт Д-ръ БрМенталь, який поєднував сценічні номери з виконанням пісень у стилі рок-н-ролу та блюзу.

Комік Комаров, крім іншого, знімався у кіно – таких стрічках, як Настроювач, Чеховські мотиви, Іван Сила, а також – Посмішка Бога, або Чисто одеська історія.

Актор відійшов від активної театральної діяльності у 2010-х роках. Він проводив екскурсії Одесою та займався виготовленням курильних люльок.

Однак відеозаписи з його старими номерами у Маски-шоу все ще можна знайти на каналі актора, режисера та художнього керівника театру Маскі-шоу Георгія Делієва в YouTube.

Фото: театр Маски

