Помер артист Маски-шоу Володимир Комаров: причина та коли відбудеться прощання
У неділю, 29 березня, помер артист Маски-шоу Володимир Комаров.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці театру Маски.
Артист Володимир Комаров – причина смерті
Зазначається, що причина смерті артиста Володимира Комарова – серцева недостатність.
– Фантастично талановитий, Богом поцілований, позитивний, добрий, харизматичний, справжній… Серцева недостатність… Просто немає слів… – сказано в повідомленні.
Представники театру зауважили, що відспівування українського коміка Володимира Комарова заплановане на середу, 1 квітня, в Пантелеймонівському монастирі, вулиця Пантелеймонівська 66.
Час відспівування Комарова обіцяють уточнити пізніше.
Хто такий Володимир Комаров
Володимир Комаров – український комік та артист, народився у 1964 році на Кіровоградщині, однак згодом його родина переїхала в Одесу.
Комаров почав займатися пантомімою ще у шкільні роки. Він навчався в Одеському інституті харчової промисловості, а також проходив службу на Північному флоті.
Кар’єру артиста розпочав з Ансамбля пантоміми та клоунади Маски при Одеській обласній філармонії. Згодом почав працювати у Київському естрадному театрі Шарж, однак у 1989 році повернувся до студії Маски і став там одним із впізнаваних учасників комедійних скетчів.
Артист Володимир Комаров залишив театр Маски у 2002 році, натомість він створив комік-дует під назвою Одеколон разом з Олексієм Агоп’яном.
Пізніше – заснував музично-гумористичний гурт Д-ръ БрМенталь, який поєднував сценічні номери з виконанням пісень у стилі рок-н-ролу та блюзу.
Комік Комаров, крім іншого, знімався у кіно – таких стрічках, як Настроювач, Чеховські мотиви, Іван Сила, а також – Посмішка Бога, або Чисто одеська історія.
Актор відійшов від активної театральної діяльності у 2010-х роках. Він проводив екскурсії Одесою та займався виготовленням курильних люльок.
Однак відеозаписи з його старими номерами у Маски-шоу все ще можна знайти на каналі актора, режисера та художнього керівника театру Маскі-шоу Георгія Делієва в YouTube.
Фото: театр Маски